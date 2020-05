Douwe Egberts terug naar Amsterdamse beurs

Het bedrijf achter het koffiemerk Douwe Egberts, JDE Peet's, gaat weer naar de beurs. Het wil 2 miljard euro ophalen, voornamelijk door de verkoop van bestaande aandelen.

De coronacrisis bracht de markt voor beursintroducties enkele weken bijna tot stilstand. In maart kleurden de koersenborden bloedrood, maar de beurzen zijn inmiddels behoorlijk hersteld.

In Europa zette de Noorse speler in videoconferencing Pexip na die geforceerde pauze als eerste zijn plannen door om naar de beurs trekken. De operatie werd een immens succes. De vraag naar de nieuwe aandelen lag 20 keer hoger dan het aanbod. Pexip zette ook een Europese primeur neer door het proces volledig virtueel af te handelen. Geen fysieke ontmoetingen dus met potentiële investeerders in hotelzaaltjes over de hele wereld, maar virtuele gesprekken over het internet.

Koffie

Nu brengt ook het koffiebedrijf JDE Peet's - het fusiebedrijf van Jacobs Douwe Egberts en Peet's Coffee - alles in gereedheid om zijn beursplannen nieuw leven in te blazen. De koffiereus maakte zijn beursplannen eind vorig jaar al bekend. Aanvankelijk was sprake van een operatie van 3 miljard euro en een notering op de beurs van Amsterdam. Dat zou voor het van origine Nederlandse Douwe Egberts een terugkeer zijn naar het koersenbord. JAB haalde de koffiegroep in 2013 na amper een jaar - en onder meer met de hulp van AB Inbev-families rond Alexandre Van Damme - van de beurs. Maar de JDE Peet's trok die plannen in februari door de dramatische koersdalingen die de corona-epidemie veroorzaakte in.

700 miljoen euro Nieuwe aandelen JAB hoopt met de beursgang 2 miljard euro op te halen, waarvan zo'n 700 miljoen via de verkoop van nieuwe aandelen.

Nu gaat JAB, dat wordt gecontroleerd door de vermogende Duitse familie Reimann, er opnieuw voor. Maar het heeft zijn ambities naar beneden herzien. JAB zou volgens de zakenkrant Financial Times nog 'slechts' 2 miljard euro willen ophalen met de operatie. De koffiegroep wil 700 miljoen daarvan ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen. Met dat geld wil JDE Peet's schulden aflossen. De rest moet komen van de verkoop van bestaande aandelen.

Als de operatie afgerond is, kan JDE Peet's zich tot de grootste beursgenoteerde pure koffiespeler ter wereld kronen, met een jaaromzet van ongeveer 7 miljard euro en activiteiten in meer dan 140 landen.

Imperium

JAB kocht de voorbije jaren een heel imperium bij elkaar, met de focus op koffie. Dat maakt de holding incontournabel in dat segment van de markt. Jacobs Douwe Egberts, bij ons bekend van merken als Douwe Egberts en Senseo, is met een marktaandeel van 10 procent het nummer twee wereldwijd. Het Zwitserse Nestlé is met 25 procent een paar maten groter.

Rijkste Duitsers JAB zit ind e handen van de mediaschuwe familie Reimann, met een geschat vermogen van 30 miljard euro de rijkste familie van Duitsland. De familiale holding is bij het grote publiek onbekend, maar de consumentenmerken in de portefeuille zijn dat allerminst. Ze heeft belangen in onder meer de koffiereus JDE Peet's, de parfumgroep Coty - die de parfums van onder meer Adidas, Calvin Klein en Hugo Boss maakt - en de hygiëne- en gezondheidsgroep Reckitt Benckiser. Die is bekend van Durex, Dettol, Vanish, Cillit Bang, Strepsils en Nurofen. JAB bezit ook het frisdrankenbedrijf achter Dr Pepper en de Britse sandwichketen Pret a Manger.

JAB kreeg voor de overnames de steun van een hele reeks andere partijen. Ook de Belgische families achter de bierreus AB InBev stopten geld in Acorn, de holding boven Jacobs Douwe Egberts en de koffie- en frisdrankenreus Keurig Dr. Pepper (onder meer Schweppes, 7Up en Canada Dry). Het gaat om de families Van Damme, Van der Straten Ponthoz, de Spoelberch, de Pret Roose de Calesberg en de Ways Ruart. Maar er zijn al langer sterke indicaties dat ze niet meer aan boord zijn.