Dr. Oetker koopt cava van Freixenet

Henkell, de drankdivisie van Dr. Oetker, was al twee jaar aan het onderhandelen met de vijf verschillende Catalaanse aandeelhoudersfamilies die Freixenet vandaag controleren. Maar door de onzekerheid over het Catalaanse referendum en een overlijden binnen een van de stichtende families werden die overnamegesprekken op de lange baan geschoven.

Maar volgens de Barcelonese krant La Vanguardia is de deal nu eindelijk rond. Henkell neemt 50,7 procent van de aandelen in Freixenet over van de families Hevia en Bonet. De Duitsers hebben net geen 220 miljoen euro veil voor dat belang in Freixenet, dat in deze transactie dus op iets minder dan 440 miljoen euro wordt gewaardeerd.