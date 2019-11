Dr. Oetker verkoopt Aldi-bakkerij aan Limburgse familie

Crelem Bakeries uit Limburg neemt Vermaut's Boerenbrood uit Lendelede over.

Een van de oudste, nog draaiende bakkerijen van het land verandert van eigenaar. Vermaut's Boerenbrood uit Lendelede, waarvan de oorsprong teruggaat tot 1898 en oprichter Aloïs Vermaut in Hooglede, wordt overgenomen door de Limburgse bakkerijgroep Crelem Bakeries. Dat meldt de website Made in West-Vlaanderen dinsdag en Geert Coppieters, de algemeen directeur van Crelem, bevestigt de informatie.

Het gaat niet om een klassieke overname van aandelen: Crelem koopt enkel de activa van Vermaut's.

Vermaut's, dat onder meer levert aan de Aldi-supermarkten in ons land, werd in 2015 eigendom van Diversi Foods. Die bakkerijgroep is intussen, via de groep Martin Braun, een onderdeel van het Duitse voedingsconcern Dr. Oetker. Bij Vermaut's werken ongeveer 130 mensen, interim-personeel inbegrepen.

Onderbezetting

De West-Vlaamse bakkerij was vorig jaar goed voor 18,2 miljoen euro omzet en draait al enkele jaren met verlies. Intussen is de omzet nog wat teruggelopen. Volgens Coppieters zijn de mindere cijfers te wijten aan een onderbezetting van het bedrijf. Crelem hoopt dat recht te trekken en zo het verlies weg te werken.

De Limburgse groep, die goed is voor ongeveer 50 miljoen euro omzet en 260 werknemers, heeft productievestigingen in Heusden-Zolder en Asse. 'Die zitten bijna aan hun maximumcapaciteit. Met Lendelede erbij kunnen we dat oplossen', zegt Coppieters. Bovendien vullen beide elkaar geografisch goed aan: Crelem kan nu beter het westen van het land afdekken.

Dagvers brood

Crelem is in handen van het echtpaar Cretskens-Lemmens, vandaar de naam. De groep levert vooral dagvers brood aan supermarkten als Carrefour, Spar en Delhaize. 'Meer dan 80 procent van de productie is voor de retailsector. De rest gaat onder meer naar rusthuizen, ziekenhuizen en zelfs een gevangenis', zegt Coppieters.