Driekwart minder winst voor Sipef in uitgeregend 2018

De palmolieproductie van Sipef groeide vorig jaar met 6,3 procent tot een nieuw record. De palmolieprijs stond echter zwaar onder druk. De nettowinst van de plantagegroep komt driekwart lager uit dan in 2017.

Qua productievolume was 2018 een recordjaar voor Sipef , de plantageholding met als referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren en de familie Bracht. De productie van palmolie, veruit de voornaamste teelt, groeide met 6,3 procent en rondde vorig jaar voor het eerst de kaap van 350.000 ton.

Het had echter nog een pak meer kunnen zijn indien de plantages in Sumatra in het vierde kwartaal niet waren getroffen door zware regenval. De ongebruikelijke neerslag in oktober en november verstoorde de oogstactiviteiten en zorgde voor minder olie in de oliepalmvruchten. Na het sterke derde kwartaal, toen de groepsproductie met 13 procent steeg, zette dit een domper op de jaarprestatie.

Voor twee van de drie andere teelten – rubber en bananen – was het qua productie een minder goed jaar. De rubberproductie daalde met 2,4 procent, terwijl op de plantages in Ivoorkust 6,7 procent minder bananen werden geoogst. De theeproductie bleef over het hele jaar nagenoeg stabiel.

De gemiddelde prijzen lagen echter voor alle teelten lager dan in 2017. Voor palmolie was dat 598 dollar per ton tegen 715 dollar in 2017. Vooral het vierde kwartaal was erg zwak met toenemende voorraden en een negatieve impact van de handelsoorlog tussen de VS en China. In november werd een dieptepunt bereikt van 460 dollar per ton.

Scherpe terugval

Door de lagere palmolieprijs zag Sipef zijn omzet met 14,4 procent dalen tot 275,3 miljoen dollar. Dat is minder dan KBC Securities-analist Alan Vandenberghe had verwacht. Het bedrijfsresultaat halveerde tot 42,7 miljoen dollar.

Sipef had in augustus al gewaarschuwd voor een scherpe terugval van de winst en dat komt nu ook uit. De nettowinst van de groep komt driekwart lager uit dan in 2017 op 30,1 miljoen dollar. In dat cijfer zit een meerwaarde van 7,4 miljoen dollar op de verkoop van de verzekeringsdochter BDM-ASCO vervat. Het resultaat van 2017 (139,7 miljoen dollar) was dan weer voor 75,2 miljoen aangedikt door een herwaarderingsmeerwaarde op de volledige overname van de plantage PT Agro Muko.

Sipef keert doorgaans 30 procent van de nettowinst uit als dividend. Door de fors lagere nettowinst zakt het dividend met 65 procent tot 0,55 euro bruto.

Vooruitzichten

Qua producties is 2019 moeizaam gestart. De palmolieproductie in Sumatra herstelt nog van de overstromingen en hoge neerslag in het vierde kwartaal, terwijl het regenseizoen in Papoea-Nieuw-Guinea een ‘zeer turbulente start’ kende. In het eerste kwartaal komt dat wel meer voor. Voor het hele jaar gaat Sipef niettemin uit van een groei van de palmolieproductie met 8 procent tot 380.000 ton.

Over de palmolieprijs spreekt de plantagegroep zich niet concreet uit. Het hangt er vooral van af hoe sterk en hoe snel de voorraden van palmolie en andere plantaardige oliën zullen dalen. Sipef verwacht niettemin in 2019 een veel sterkere palmoliemarkt dan in 2018.