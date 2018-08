Droogte en listeriabesmetting raken Greenyard hard

Door een combinatie van factoren verwacht het groente- en fruitconcern voor 2018-2019 een kwart minder winst dan in het voorgaande boekjaar.

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2018/19 daalde de omzet van Greenyard met 1,5 procent tot 1,09 miljard euro .

Twee van de drie divisies van de groep realiseerden minder omzet. Bij Fresh was er een afname van 2,4 procent door een omzetdaling in Duitsland, België en Polen. Bij Long-Fresh (diepgevroren en ingemaakte producten) kromp de omzet met 2,1 procent.

Al leen in Horticulture was er een forse stijging (van 35 procent) door een sterkere verkoop van potgrond en de overname van de Mycoculture-activiteiten.

Droogte

Verschillende factoren wegen echter op de winstgevendheid. Vooreerst was er de terugroepactie van diepvriesproducten die mogelijk besmet waren met listeria, waarvoor de impact nog steeds op 30 miljoen euro netto wordt geraamd. Minder dan 20 procent van dit bedrag zal volgens Greenyard een impact hebben op de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda).

Het warme, droge zomerweer laat zich ook gelden. De langdurige droogte leidt tot onregelmatigheden in de oogst, wat resulteert in schommelende volumes en prijzen. Dit weegt op de financiële resultaten van de segmenten Fresh en Long Fresh. ‘In de Long Fresh sector wordt voor sommige producten een mogelijk tekort tussen 30 en 50% verwacht’, klinkt het in een persbericht.