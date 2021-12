Dubbele wissel aan de top bij Puratos

Bij de Brusselse voedingsmultinational Puratos komt met Cédric Van Belle als nieuwe voorzitter de derde generatie van de eigenaarsfamilies aan het roer. Puratos krijgt tegelijk een nieuwe CEO. Beiden mikken op een omzet van 5 miljard euro tegen 2030.

Puratos is een van de grootste niet-beursgenoteerde bedrijven van het land. In het precoronajaar 2019 was het concern, dat ruim 9.000 werknemers telt, goed voor een omzet van iets meer dan 2 miljard euro. Vorig jaar viel dat, door corona en wisselkoerseffecten, terug tot 1,8 miljard. Het geld komt uit de verkoop van ingrediënten aan de bakkerij-, de patisserie- en de chocoladesector.

Puratos Leverancier van ingrediënten voor bakkerijen, patissiers en de chocoladesector

Gecontroleerd door de families Van Belle en Demanet

Actief in ruim 100 landen

Werknemers: meer dan 9.000

Omzet (2020): 1,8 miljard euro

Nettowinst (2020): 6,1 miljoen euro

De ruim een eeuw oude groep komt nu in het nieuws door een dubbele, eerder ongewone wissel aan de top op hetzelfde moment. Begin januari vervangt Cédric Van Belle zijn vader Eddy als voorzitter en Pierre Tossut komt in de plaats van CEO Daniel Malcorps. Cédric Van Belle noemt de twee wijzigingen, in een voor de relatief discrete groep zeldzaam gesprek met de pers, ‘een beetje een toeval’.

‘Daniel Malcorps gaat met pensioen en mijn vader is al 74, terwijl de leeftijdsgrens voor onze raad van bestuur normaal 70 is’, zegt Van Belle. ‘Zijn mandaat duurt dus al langer dan normaal, maar hij besloot reeds drie jaar geleden op 1 januari 2022 te stoppen als voorzitter.’ Van Belle benadrukt dat de verjonging en de vernieuwing dus geen lastminutewijzigingen zijn. ‘Ze worden al lang voorbereid.’

Cédric en Eddy Van Belle zijn respectievelijk de kleinzoon en de zoon van François Van Belle die het bedrijf na de Tweede Wereldoorlog in handen kreeg samen met Pierre Demanet, via een managementbuy-out. Beide families bezitten bijna 75 procent van Puratos, de rest zit bij twee Catalaanse families als gevolg van een fusie. Voor zover bekend toch: Cédric Van Belle verkiest geen details te geven over het aandeelhouderschap.

Chocolademusea

Hij zegt dat de derde generatie van de families al zowat tien jaar geleden betrokken werd bij het bedrijf en de holding Coprem erboven, om tijdig klaar te zijn voor de wissel. Zelf zit Van Belle, master in marketing van opleiding, sinds 2016 in de raad van bestuur van Puratos en sedert 2003 leidt hij Choco-Story, het netwerk van negen chocolademusea van de familie Van Belle dat er nu drie vestigingen bijkrijgt, in Frankrijk en Mexico.

De wijzigingen aan de top werden al lang voorbereid. Cédric Van Belle Nieuwe voorzitter Puratos

Bij Puratos is hij lid van vijf comités van de raad van bestuur, onder meer het strategisch en het innovatiecomité. ‘Ik werd ook lid van enkele werkgroepen rond thema’s zoals de digitalisering.’ Tossut, de commercieel directeur van Puratos, is eveneens een interne promotie. De bio-ingenieur, die zijn passie voor voeding thuis meekreeg als telg van een familie van fruitgroothandelaars, werkt al 26 jaar voor de groep, in diverse functies.

Versnelling

De nieuwe leiding legt de lat hoog. Ze mikt tegen 2030 op een omzet van 5 miljard euro. Dat is een aanzienlijke versnelling omdat de inkomsten het voorbije decennium ongeveer verdubbelden, van 1 naar 2 miljard. Hoe denkt Puratos dat te doen? ‘Om te beginnen zal onze sector de komende jaren naar verwachting wereldwijd 3 tot 5 procent per jaar groeien in waarde’, zegt Tossut.

‘We denken ook dat de mensen die onze producten consumeren almaar meer belang zullen schenken aan kwaliteit, zowel op het vlak van de voedingswaarde en de smaak als inzake de duurzaamheid. We zien duidelijk een trend in die richting.’ Puratos speelt daar op in, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van zuurdesem voor brood, met zelfs een heuse zuurdesemcollectie in Sankt Vith, of melkvrije chocolade (zie inzet).

Nabijheid

Naast het voortdurend aanvullen van het gamma kijkt Tossut ook naar geografische expansie. ‘We zijn actief in meer dan 100 landen, maar er zijn nog veel markten om te veroveren. Dus we willen onze aanwezigheid blijven uitbreiden. Nabijheid bij de klant is belangrijk in onze sector.’ Als voorbeeld haalt hij aan dat Puratos wel aanwezig is in Brazilië en China, maar slechts in een deel van die grote landen.

En overnames? ‘We hebben al overnames (acht in de laatste vijf jaar, red.) gedaan en we blijven dat doen. De ingrediëntenmarkt is redelijk gefragmenteerd. Er zijn onderhandelingen aan de gang, maar daar kunnen we niets over vrijgeven’, zegt Tossut. ‘Waarschijnlijk volgen de komende maanden nieuwe aankondigingen.’ Van Belle wijst erop dat er dit jaar al twee overnames waren, van het Nederlandse Schobbers, een leverancier van zaden en granen voor de bakkerijsector, en de Russische zuurdesemfabrikant Ruskhleb.

Waarschijnlijk volgen de komende maanden nieuwe aankondigingen van overnames. Pierre Tossut Nieuwe CEO Puratos

Hoeveel financiële vuurkracht Puratos voor deals heeft, geeft het niet vrij. ‘Dat is privé en dat willen we zo houden. Uit onze resultaten en de overnames die we doen, blijkt onze financiële sterkte’, zegt marketingdirecteur Sophie Blum. Puratos laat ook niets los over de verwachte resultaten voor dit jaar. In de zomer zei de financieel directeur dat het concern mogelijk weer over 2 miljard euro omzet zal gaan.

Volgens Tossut kampt Puratos zoals tal van bedrijven met gestegen onkosten, onder meer voor grondstoffen. ‘Voor plantaardige olie, zoals de duurzame palmolie die we veel gebruiken, is de stijging het indrukwekkendst. Zoiets hebben we de jongste 20 jaar niet gezien.’ De groep zag zich dan ook genoodzaakt haar prijzen aan te passen. Tegelijk probeert ze waar mogelijk efficiëntiewinsten te boeken. ‘Dat is een deel geworden van onze filosofie. We doorstaan de huidige moeilijke periode goed. We zullen zien hoe zich dat vertaalt in de resultaten.’