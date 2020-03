Duitse miljardairs alleen aan boord bij Douwe Egberts

Douwe Egberts is maar een van de vele merken van JDE. De koffiereus heeft ook Senseo, Jacqmotte, L'Or en het theemerk Pickwick in portefeuille.

De steenrijke Duitse familie Reimann gaat de Amerikaanse voedingsgroep Mondelez uitkopen bij Jacobs Douwe Egberts. Mondelez bezit een kwart van de aandelen van de koffiereus.

De twee partijen hebben de deal aangemeld bij de Europese Commissie, die nog groen licht moet geven voor de operatie. De deadline daarvoor is begin april. Daarna ligt de weg open voor een eventuele beursgang van de koffiegroep.

Mondelez heeft al zes jaar een participatie in Douwe Egberts. De Amerikaanse voedingsgroep fuseerde haar koffiedivisie - onder meer bekend van het koffiemerk Jacobs - in 2014 met D.E. Master Blenders, de koffieproducent bekend van het merk Douwe Egberts. Mondelez, het vroegere Kraft, kreeg in ruil 5 miljard dollar en een belang van 49 procent in de nieuwe koffiereus. De resterende aandelen zaten grotendeels bij de familie Reimann - via haar vehikel JAB - en bij enkele medestanders, waaronder meerdere Belgische AB InBev-families.

10% Marktaandeel Jacobs Douwe Egberts is de op een na grootste koffieproducent ter wereld met een marktaandeel van zo'n 10 procent.

Jacobs Douwe Egberts (JDE) is een niet te onderschatten speler in de koffiebranche, met merken als Douwe Egberts, Senseo, Jacobs, Jacqmotte, Grand-Mère en l'Or. Ook het theemerk Pickwick zit in zijn portefeuille. De groep is goed voor 7 miljard euro omzet en is volgens het onderzoeksbureau Euromonitor de op een na grootste koffieproducent ter wereld met een marktaandeel van zo'n 10 procent. Nestlé is marktleider en controleert een kwart van de internationale koffiemarkt.

Hoeveel de Amerikaanse voedingsreus - de groep achter merken als Oreo, Prince, Lu, Côte d'Or, Milka en Toblerone - voor zijn belang in Jacobs Douwe Egberts zal opstrijken, is niet bekend.

Terugkeer

De deal met Mondelez kadert in de plannen van de familie Reimann om dit jaar een deel van haar koffietak naar de beurs te brengen. Ze maakte die plannen eind vorig jaar bekend. De fusie van haar koffiebedrijven Jacobs Douwe Egberts en Peet's Coffee tot één bedrijf (JDE Peet's) was daar ook een onderdeel van. De Belg Luc Vandevelde werd er onlangs bestuurder.

Een beursgang van JDE Peet's zou voor het van oorsprong Nederlandse Douwe Egberts een terugkeer zijn naar de beurs. Het was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs van Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door JAB. De beursgang kan volgens waarnemers tot 3 miljard euro opbrengen. Het is gezien de huidige volatiliteit op de beurzen evenwel de vraag of JAB zijn beursplannen doorzet.

Belgische connecties

Het koffiedossier heeft meerdere connecties met ons land. Ook de Belgische families achter de bierreus AB InBev stopten geld in Acorn, de holding boven Jacobs Douwe Egberts en de koffie- en frisdrankenreus Keurig Dr Pepper (onder meer Schweppes, 7Up en Canada Dry). Maar er zijn al langer sterke indicaties dat ze niet meer aan boord zijn.

Er zijn overigens nog meer banden met AB InBev. Olivier Goudet en Peter Harf, twee toplui van JAB, zijn allebei gewezen voorzitters van AB InBev. En de holding Finasucre van de familie Lippens heeft eveneens geld gestopt in JAB.