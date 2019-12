'Duitse miljardairsfamilie werkt aan beursgang Douwe Egberts'

Volgens de krant wil JAB het koffiebedrijf Jacobs Douwe Egberts (JDE) samenvoegen met het Amerikaanse Peet's Coffee, een andere koffiespeler van de groep. Daarna volgt mogelijk een beursgang voor de merken die tot 3 miljard euro kan opbrengen. Voor het van oorsprong Nederlandse Douwe Egberts zou het een terugkeer zijn naar de beurs. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door JAB.



Het bedrijf heeft nog geen locatie gekozen voor de beursgang. Maar volgens de zakenkrant, die zich baseert op niet nader gepreciseerde bronnen, wordt nadrukkelijk naar een beursgang in Amsterdam gekeken. Afhankelijk van de marktomstandigheden moet de beursgang dan ergens volgend jaar plaatsvinden. Het wordt mogelijk een van de grootste beursoperaties van 2020 in Europa. JAB wil wel controlerend aandeelhouder blijven van het fusiebedrijf JDE Peet's.