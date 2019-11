'Dunkin' Donuts maakt volgend jaar sprong naar België'

Voor de derde keer in vijf jaar rijzen geruchten over een mogelijke entree van Dunkin' Donuts op de Belgische markt.

De eerste Belgische vestiging van de donutketen zou openen in Antwerpen.

In een interview met het onlinevakblad RetailTrends sprak Roberto Fava, een van de franchisepartners die Dunkin' naar Nederland haalde, over een mogelijke stap naar België. In Nederland zijn intussen al 22 Dunkin'-vestigingen. 'Het plan is om de komende vier à vijf jaar zo'n tien winkels per jaar te openen', zegt Fava. Naast nog zes winkels in Nederland gaat het om een stuk of vier bij zuidelijke buurlanden.

'Uiteindelijk hebben we dan een 50-tal filialen in Nederland en een stuk of 20 in België.'

Of u daadwerkelijk binnenkort ook in België kunt proeven van 's werelds bekendste donuts, is nog maar de vraag. Het is niet de eerste keer dat zulke geruchten de ronde doen. In 2014 werd al gesproken van een strategie voor de Belgische markt, waarna het weer twee jaar stil werd. In 2016 kwam de Amerikaanse koffieketen opnieuw met het nieuws over een mogelijke franchise in België, naast Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Turkije ook een 'markt met enorme groeimogelijkheden'.

Jumbo