Dure varkens kunnen Ter Beke niet stoppen

De vleeswarengroep is dit jaar op weg naar een hogere winst, ondanks de hoge prijzen van varkensvlees en andere grondstoffen.

Voor een fabrikant van charcuterie en bereide gerechten zoals lasagnes was de eerste helft van 2019 niet meteen een droomperiode. Ter Beke moest fors meer betalen voor zijn belangrijkste ingrediënten dan een jaar eerder.

De prijzen van varkensvlees worden al maanden hoog gehouden door de grote epidemie van Afrikaanse varkenspest in China, de grootste consument van varkensvlees ter wereld. Omdat de Chinezen hun vlees nu uit andere landen moeten importeren, leidde dat tot prijsstijgingen in de hele keten. Ook andere belangrijke ingrediënten zoals kaas, melkpoeder en sommige groenten wogen zwaarder door in de aankoopfacturen van Ter Beke.