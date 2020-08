Duurdere voeding duwt Ter Beke in rode cijfers

Ter Beke duikt over het eerste halfjaar 10 miljoen in het rood. De producent van vleeswaren en huisbereide maaltijden kon de fors gestegen voedingsprijzen (nog) niet doorrekenen aan de consument.

Dankzij de lockdowns, waarbij mensen in grote mate thuis aten, bleef de omzet op peil. Daarmee is het enige positieve uit de cijferset van Ter Beke gezegd.

De producent van vleeswaren duikt netto met 10 miljoen euro in het rood. Vorig jaar zette het bedrijf nog een nettowinst van bijna 5 miljoen euro neer.

Het bedrijf uit het Oostvlaamse Lievegem kreeg een quadruple whammy en ondervond op vier fronten tegenwind.

Door het coronavirus moest Ter Beke meer kosten maken om zijn personeel in de fabrieken te beschermen, onder meer door het plaatsen van plexiglas en het vaker inzetten van kuisploegen. Ook het grote absenteïsme in maart en april bleek een gesel. Covid19 weegt volgens de groep voor 5 miljoen euro op de winst.

Daarnaast waren vooral de fors gestegen voedingsprijzen een kwelduivel. De varkensprijs bevond zich al precorona op historisch hoog niveau. Ook de prijs voor kaas, voor Ter Beke een belangrijk ingredi├źnt in kant-en-klaarlasagnes, steeg scherp.

Ten derde leed met name de food service-industrie zwaar onder de lockdowns. Ter Beke levert maaltijden aan scholen, bedrijven, rusthuizen en de horeca en zag die activiteit in grote mate stilvallen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk speelde dat dochterbedrijf KK Fine Foods parten.

Ter Beke voerde tenslotte een herstructurering in Nederland versneld door, wat het resultaat verder drukte. De herstructurering is een voortvloeisel uit de listeria-uitbraak bij dochterbedrijf Offerman in oktober vorig jaar.

Nog een lichtpuntje is dat Ter Beke de jaarhelft met een lagere schuldgraad (26,4%) wist af te sluiten. Driekwart van de aandeelhouders opteerde om het dividend in aandelen te ontvangen waardoor er cash in huis werd gehouden.