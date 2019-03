Duurzame palmolie nog niet de norm

Amper 19 procent van de geproduceerde palmolie beantwoordt aan de duurzaamheidseisen van de natuurorganisatie WWF.

Van choco, ontbijtgranen, koekjes en chips tot zeep en shampoo, palmolie is een populaire grondstof voor zowel voedingswaren als cosmetica. De producenten van het plantaardige goud liggen vaak onder vuur voor hun impact op de lokale natuur en de boeren in Azië, Afrika of Latijns-Amerika.

Zo was er de voorbije dagen discussie rond twee palmoliebedrijven met Belgische eigenaars, Sipef en Socfin.

Duurzaamheidslabel

Het Wereldnatuurfonds WWF wil de nefaste effecten van palmolieproductie, met ontbossing als grootste probleem, tegengaan door de grote spelers het duurzaamheidslabel RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) te laten aannemen.

Met dat certificaat, dat in 2004 gelanceerd werd, verbindt de producent, afnemer of investeerder zich aan een reeks regels, zoals geen ontbossing, de bescherming van de ecosystemen en goede arbeidsomstandigheden voor de lokale boeren. Het RSPO-label, dat intussen 4.000 leden heeft, groeide uit tot de maatstaf voor duurzame palmolie.

Al was er vorig jaar nog kritiek van de Belgische ngo's Oxfam en 11.11.11. Zij vonden de RSPO-criteria niet streng genoeg en zagen een gebrek aan onafhankelijke controles. Greenpeace hekelde recente ontbossingen in Indonesië.

Kredietstop

De Belgische palmolieproducenten Sipef en SIAT zijn al sinds de begindagen lid van RSPO. Sipef gaat er prat op voor 100 procent RSPO-gecertificeerde palmolie te produceren.

Hoe belangrijk het label is, mocht Socfin, de Luxemburgse groep van de Belg Hubert Fabri, deze week ervaren. De bank ING besliste tijdelijk de kredieten aan Socfin stop te zetten omdat niet al zijn palmolieplantages over het label beschikken. Dat schreef het Franstalige onderzoekstijdschrift Médor.

Volgens de RSPO-website heeft Socfin zich maar heel recent, minder dan drie weken geleden, aangesloten.

Prijskaartje

RSPO-gecertificeerde palmolie is met een productie van 13 miljoen ton per jaar goed voor 19 procent van de markt, dus vier keer minder dan 'gewone' palmolie. Dat heeft te maken met het prijskaartje. Afgescheiden RSPO-palmolie kan tot dubbel zo duur zijn als gewone palmolie, en niet alle consumenten zijn bereid de meerprijs te betalen, is bij voedingsfabrikanten te horen.

De vraag naar duurzame palmolie is vooralsnog de helft kleiner dan het aanbod. Dat heeft tot gevolg dat de duurzame teelt vaak mee verkocht en verwerkt wordt met de gewone teelt.

Marketing

Volgens Sipef kan duurzame palmolie de komende jaren alleen maar aan belang winnen. Vooral in Europa zit het bewustzijn over duurzame palmolie in de lift bij de consument. Voor de grote fabrikanten van consumentengoederen is het RSPO-label daarom ook belangrijk voor de marketing. Onder meer Kellogg's, Procter & Gamble, Nestlé en Ferrero engageerden zich om naar 100 procent gecertificeerde palmolie te evolueren.

Het engagement is een zaak, de omzetting naar de praktijk een andere. Het Italiaanse Ferrero, de maker van Nutella, is sinds 2005 lid van RSPO, maar kon pas in 2015 zijn eigen doelstelling - 100 procent RSPO-palmolie - waarmaken. Het was daarmee zelfs nog een voorloper.