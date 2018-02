Duvel Moortgat koopt Italiaanse brouwer

De brouwer uit Soragna, nabij Parma, blijft onder de leiding van de oprichters Manuel Piccoli en Giovanni Campari. ‘Vanuit onze ervaring zullen we Birrificio del Ducato ondersteunen en er samen voor zorgen dat deze speciaalbieren ook geproefd kunnen worden in de rest van de wereld ’, zegt CEO Michel Moortgat.

Geen andere koers

Met Birrificio del Ducato erbij telt Duvel tien brouwerijen (Brouwerij Duvel in Puurs, Brasserie d'Achouffe in Houffalize, Brouwerij De Koninck in Antwerpen, Brouwerij Liefmans in Oudenaarde en brouwerijen in Tsjechië, Amerika, Nederland en dus Italië).