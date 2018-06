Duvel schuimt als nooit tevoren

De Vlaamse biergroep zette in 2017 andermaal recordresultaten neer.

De Vlaamse brouwer achter de merken Duvel, Vedett, La Chouffe en De Koninck blijft groeien als kool, leert de pas gepubliceerde jaarrekening van het bedrijf.

In 2016 zette de Vlaamse biergroep al recordresultaten neer en vorig jaar deed ze dat nog eens over. De geconsolideerde omzet klom naar 429 miljoen euro (+6,8%), terwijl de bedrijfswinst (ebit) uitkwam op bijna 98 miljoen (+22%). Het jaar ervoor was dat respectievelijk 401 en 80 miljoen. Duvel Moortgat geeft niet meteen aan wat aan de basis ligt van de stijgende resultaten.

Dividend

De goede resultaten leggen de familie Moortgat geen windeieren, integendeel. De brouwer keert hen over het boekjaar 2017 een dividend van 25 miljoen euro uit, bijna 14 procent meer dan het jaar ervoor. Rekening houdend met het superdividend van 92,5 miljoen euro dat de familie zichzelf net na de beursexit in 2013 uitkeerde, plus alle andere dividenden sindsdien, komt men aan een totaalbedrag van bijna 175 miljoen euro. Dat superdividend diende om de leningen terug te betalen die de vier familiale aandeelhouders waren aangegaan om de beursexit te financieren.

Duvel Moortgat verdween begin 2013, na een beurscarrière van net geen 14 jaar, van de Brusselse beurs. Sinds de beursexit zit de groep in de handen van vier familiale aandeelhouders: Michel Moortgat, Philippe Moortgat, Bernard Moortgat en Veerle Baert-Moortgat.