Duvel verliest rechtszaak tegen brouwer Filou-bier

Dat laatste bier is Duvel Moortgat een doorn in het oog, want de familiale brouwer vindt dat Van Honsebrouck met Filou Duvel probeert te kopiëren . Het bier zou qua smaak hard op Duvel lijken en bovendien lijkt ook het flesje van Filou te hard op dat van Duvel, vindt Duvel Moortgat.

Rode letters

Het wijst erop dat Filou net als Duvel verkocht wordt in een bruin flesje met een wit etiket met daarop de merknaam in rode letters. Andere informatie op het etiket is in het zwart en in een goudkleur aangebracht. Vroeger had de Filou-mascotte ook de staart van een duivel, maar die is al enkele jaren verdwenen.