EU verdenkt zalmboerderijen van kartelvorming

Inspecteurs van de Europese Commissie zijn dinsdag binnengevallen bij enkele zalmboerderijen met Noorse eigenaars, in het kader van een onderzoek naar vermeende kartelvorming.

De Noorse zalmkweker Mowi, vroeger bekend als Marine Harvest, bevestigde dat er huiszoekingen hebben plaatsgevonden bij boerderijen in Schotland en Nederland. Ook het Noorse Grieg Seafood zegt dat een afdeling op de Shetland-eilanden werd doorzicht. En ook bij Scottish Sea Farms, een joint venture van het Noorse Salmar met Leroey Seafood, wordt bevestigd dat er inspecteurs over de vloer kwamen.

De Europese Commissie bevestigt dat er onaangekondigde inspecties gebeurd zijn, maar noemt geen namen of plaatsen.

Het onderzoek is opmerkelijk omdat de onderzochte bedrijven allemaal Noorse aandeelhouders hebben, terwijl Noorwegen zelf geen lidstaat is van de EU. De Noorse concurrentiewaakhond was dan ook niet betrokken bij de inspecties.