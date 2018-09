'EU wil AB InBev beboeten wegens machtsmisbruik'

De Europese Commissie is van plan brouwer AB InBev een boete op te leggen in het onderzoek naar machtsmisbruik op de Belgische markt. Dat schrijft het persagentschap Reuters vrijdag.

Het onderzoek werd vorig jaar opgestart, zo raakte in november bekend . Volgens de Commissie misbruikte 's werelds grootste brouwer AB InBev zijn dominante positie om de invoer van Jupiler en Leffe , nochtans merken van het concern, uit Nederland en Frankrijk in België te belemmeren . Dat hindert de eengemaakte markt en dat kan niet volgens Europa.

De twee populaire biermerken zijn goedkoper in onze buurlanden, omdat ze daar moeten afrekenen met scherper geprijsde concurrenten. Door de import te belemmeren dienen Belgische consumenten volgens Europa meer te betalen voor de twee merken.

Het dossier is in handen van de bekende EU-commissaris Margrethe Vestager die zich eerder in andere mededingingszaken een harde tante toonde. Ze zei eind 2017 bij de bekendmaking van het onderzoek dat de praktijken al minstens sinds 2009 aan de gang waren.