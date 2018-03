Een frietfabriek van 200 miljoen

West-Vlaanderen, het mekka van de frietaardappel

België is samen met Nederland en de VS een van de drie netto-exporteurs van aardappelen. In België is West-Vlaanderen al eeuwenlang gekend om zijn aardappelteelt. Alle aardappelen die bij Agristo worden verwerkt komen uit een regio in een straal van 120 kilometer rond zijn sites.

De aardappel is afkomstig uit Peru, maar de plant gedijt het best in een gematigd zeeklimaat. Bovendien is de West-Vlaamse terroir zowat de beste ter wereld voor de aardappelkweek. ‘Voor het soort aardappelen dat het best te verwerken is tot frieten en kroketten heeft onze regio de hoogste opbrengst’, zegt Hannelore Raes. ‘We kopen nergens zo goedkoop aardappelen in als hier.’

‘Daarnaast hebben we een groot logistiek voordeel door de nabijheid van enkele wereldhavens. We brengen 2.000 containers per jaar met het binnenschip naar Antwerpen. Een container van Antwerpen naar Rio de Janeiro verschepen kost minder (250 euro) dan hem over de weg naar Madrid te rijden (3.000 euro).’

‘We hebben hier een sterke traditie en een pak kennis bij de aardappeltelers, die zich nog steeds verder ontwikkelt. De aardappelverwerking is een wereldbusiness en heel kapitaalintensief, daardoor is de instapdrempel voor nieuwe spelers hoog.’