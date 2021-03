Een kleine brouwer op de drie flirt met faillissement

Dat de Belgische brouwers afzien door het coronavirus, is wijd en zijd bekend. Maar met een nieuwe studie - uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Graydon - toont de Belgische brouwersfederatie dat de toestand ernstig is. 32 procent van de kleine brouwers -minder dan 50 werknemers - flirt met een faillissement. Nog eens 27 procent heeft betalingsproblemen. In absolute cijfers hebben 104 doorgelichte bedrijven financiële moeilijkheden. Een jaar geleden was 87 procent nog kerngezond.

Brasserie de la Senne

In het persbericht van de brouwersfederatie hoopt ook brouwer Yvan De Baets op een snelle heropening. Hij is de eigenaar van Brasserie de la Senne, een van de zwaarst getroffen brouwers van het land. 'Het voortbestaan van de meeste brouwerijen is onlosmakelijk verbonden met de opening van de horeca. Een snelle heropening is essentieel om te voorkomen dat essentiële actoren van het goede leven in België voor altijd verloren gaan. Elke dag telt.'