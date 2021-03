Een op de tien Leonidas-winkels met sluiting bedreigd

De Grieks-Belgische pralinemaker Leonidas verliest dit jaar wellicht 20 procent omzet. 'Maar in toeristische winkels daalt de verkoop met 90 procent. Daardoor staat 5 tot 10 procent van onze 400 winkels op een rode lijst', zegt CEO Philippe de Selliers.

De Grote Markt in Brussel krioelt doorgaans van het volk. Toeristen uit alle hoeken van de wereld komen de 32 gevels van het mooiste plein ter wereld aanschouwen. Maar door corona blijven ze weg, ook uit andere toeristische locaties zoals Brugge en de luchthaven van Zaventem. De toeristen nemen, behalve veel herinneringen, ook veel Belgische pralines mee naar huis. Maar niet nu. Veel pralinewinkels in de toeristenbuurten houden de deuren al maanden dicht.

Leonidas Omzet (2019-20): 83,2 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 894.000 euro.

Nettowinst: 625.000 euro.

1.300 winkels, meestal uitgebaat door zelfstandigen.

400 rechtstreekse werknemers en 10.000 onrechtstreekse in de winkels van de franchisenemers.

Eigenaar: de Griekse families die afstammen van oprichter Leonidas Kestekides.

Leonidas houdt zo goed als al zijn winkels open, maar de Belgische pralineketen ziet al maanden af. Het einde is niet in zicht. 'De Amerikanen en de Aziaten zullen niet snel terugkeren', zucht Philippe de Selliers, de topman van pralinemaker. 'In sommige winkels verkopen we nog altijd 80 procent minder dan normaal. Elke winkel in Brugge heeft financiële problemen. We hebben er enkele tijdelijk gesloten. Travel retail (winkels op luchthavens, red.) is dood. Daar is de verkoop 90 procent lager dan normaal.'

Uitgerekend voor die winkels moet Leonidas de hoogste huurprijzen betalen. 'Ze kosten ons handenvol geld', zegt De Selliers. 'Als het toerisme ook in de komende maanden op een laag pitje blijft, kunnen we niet anders dan winkels sluiten. 5 tot 10 procent van onze winkels staat op een rode lijst.' Leonidas heeft 1.300 winkels in 40 landen, waarvan 400 in België. Het gros is niet in handen van Leonidas zelf, maar van zelfstandige franchiseondernemers.

Ook de winkels in niet-toeristische steden en gemeenten beleven harde tijden, maar daar valt de schade nog mee. Ze garanderen dat de groepsomzet van Leonidas niet helemaal onderuitgaat. 'Het boekjaar dat in juni afloopt, zullen we afsluiten met zo'n 20 procent minder omzet dan normaal', zegt De Selliers. 'We rekenen voor dit jaar op 80 miljoen euro omzet en net als vorig boekjaar zullen we winstgevend zijn. Al liepen we vorig jaar zo'n 8 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) mis.'

300 ton paaschocolade

Een jaar geleden vreesde De Selliers even het ergste. 'Meteen na de afkondiging van de eerste lockdown verloren we 80 tot 90 procent van onze omzet. De eerste lockdown brak vlak voor Pasen uit, op de eindejaarsperiode na het belangrijkste chocolademoment van het jaar. In onze magazijnen en winkels lag 300 ton chocolade. We hebben 5 miljoen paaseitjes aan de ziekenhuizen geschonken. Een deel van onze chocolade konden we smelten en opnieuw gebruiken, maar we hebben ook veel moeten weggooien.'

Na de lente verbeterde de situatie. 'In de zomer lag de verkoop 5 tot 10 procent lager dan normaal. In de tweede lockdown, die begon in het najaar, bedraagt de omzetdaling 35 procent.'

Travel retail is dood. De verkoop in luchthavenwinkels ligt 90 procent lager dan normaal. Philippe de Selliers CEO Leonidas

Dat de schade nu kleiner is, verklaart De Selliers doordat de lockdown minder strikt is. Daarnaast is zijn bedrijf 'beter voorbereid'. Leonidas verbeterde zijn webwinkel. Sinds enkele maanden is het mogelijk bestellingen in de Leonidas-winkels op te halen, al hebben niet alle winkels al een afhaalpunt. Ondanks de vernieuwingen blijft e-commerce beperkt. 'We boeken 1 tot 2 procent van de omzet online', zegt De Selliers. 'Over vijf jaar moet dat 5 procent zijn. Aan 30 procent raken we wellicht nooit. De meeste mensen willen pralines zien en ruiken.'

Corona veranderde de manier van werken in de fabriek in Anderlecht. 'Het zou rampzalig zijn als die zou dichtgaan door coronabesmettingen. Dus werken onze werknemers met altijd dezelfde ploeg aan één lijn. Als iemand ziek wordt, moeten we alleen zijn naaste collega's naar huis sturen. Dat is al enkele keren gebeurd.'