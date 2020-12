Eigenaar Panos wil 75 à 150 miljoen ophalen

La Lorraine verkoopt bevroren brood, vers brood en patisserie aan supermarkten en horecazaken in de Benelux, Oost-Europa, de Balkan en Rusland. Als u in een supermarkt binnenwandelt en vers brood ziet, is de kans groot dat La Lorraine het gebakken heeft. De groep zit in de handen van de familie Vanherpe en was vorig jaar goed voor een omzet van 842 miljoen euro (+8,7%) en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 116 miljoen (+4,2%). La Lorraine is ook de eigenaar van de broodjesketens Panos en Deliway.