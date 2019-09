‘Elke dag worst met appelmoes is het beste voor onze omzet'

Het familiebedrijf Hanssens Catering opende deze week in West-Vlaanderen een nieuwe fabriek voor warme schoolmaaltijden, goed voor een investering van 18 miljoen euro. ‘We geven elke dag 45.000 kinderen te eten.’

‘Het is elke dag een wedloop tegen de tijd. Elke minuut telt om de maaltijd van uw kind tegen de middag op school te krijgen’, zegt Monique Wallays, CEO en eigenares van Hanssens Catering. Naar schatting krijgt een op de vijf kinderen in de Vlaamse basisscholen te eten wat de koks in haar keuken klaarmaken, goed voor 45.000 maaltijden per dag.

Het bedrijf heeft drie sites in ons land: in de Brusselse Rand, in het Oost-Vlaamse Oosterzele en in het West-Vlaamse Gullegem, waar het 18 miljoen euro investeerde in een nieuwe vestiging. ‘De eerste schooldag is hier goed verlopen, zonder grote problemen’, klinkt het. ‘We konden al twee weken op kleine schaal proefdraaien met maaltijden voor jeugdkampen, maar maandag was de grote test.’

De eerste lunch van het jaar was voor de kinderen meteen een feest. Tomatensoep en macaroni. Ook op de tweede schooldag stond een maaltijd op het menu die meestal in de smaak valt. ‘Kijk, onze bouletjesmachine’, klinkt het dinsdagochtend tijdens een rondleiding.

Profiel Hanssens Catering Omzet > 13 miljoen euro. Bedrijfswinst > 1,2 miljoen euro. Nettowinst > 0,6 miljoen euro. Werknemers > 45 + 65 chauffeurs. Hanssens’ bestelwagens leggen 4.400 kilometer per dag af.

Eigenbereid gehakt gaat een trechter in, bolletjes worden gevormd, doorlopen een meterslange baktunnel en worden in inox bakken geschept. Vervolgens volstaat een druk op de knop om de bak te laten vollopen met een getomateerde saus. ‘Daar steken we ook stukjes champignon en prei in. Dan krijgen de kinderen wat meer groenten binnen. Die champignons kunnen ze er misschien uitvissen, maar met prei is dat toch moeilijker’, lacht Arthur Hanssens, de zoon van Monique. Wat verderop wordt wortelstoemp in bakken ‘gepompt’ en staat een enorme ketel met duizenden liters seldersoep klaar.

‘Om zes uur ’s ochtends beginnen onze machines en mensen eraan. Verse groenten wassen, schillen en snijden, vlees bereiden, koken, stomen, bakken, roeren, mixen. Grotendeels geautomatiseerd. Tot elf uur, dan zijn we klaar en vertrekt de laatste bestelwagen op ronde’, zegt Wallays, wier schoonouders het cateringbedrijf in de jaren 60 oprichtten.

Schoonvader Frans Hanssens was - zoals vele West-Vlamingen - destijds actief als vlasboer. Zijn vrouw was gelegenheidskok voor de werknemers tijdens de piekperiodes op het veld. Toen de vlasindustrie achteruitboerde, bleek haar kooktalent de uitweg. ‘Mijn schoonmoeder kwam in contact met de nonnetjes van een Kortrijkse school en mocht er plots maaltijden bereiden voor de 360 leerlingen. Dat was de start.’

Wallays zette het bedrijf samen met haar intussen overleden man echt op de kaart. Nu trekt het weg uit de dorpskern van Gullegem naar een nabije industriezone. ‘Daar is ruimte voor expansie. Mijn twee zonen zijn intussen actief in het bedrijf en zijn ambitieus. Er zit ras in. Ik wil hen iets moois nalaten om verder op te bouwen’, zegt de zus van Antoon Wallays, de oprichter van Agristo, het tweede grootste diepvriesfrietenbedrijf van België.

Van 100 naar 60 gram vlees

De nieuwe fabriek is het grootste investeringsproject in de geschiedenis van Hanssens, fifty fifty gefinancierd met bankleningen en eigen middelen. ‘We hebben nooit geld onttrokken aan het bedrijf en hebben gespaard voor als het nodig zou zijn de reserves aan te spreken. Dat is nu.’ De totale capaciteit van de site stijgt met 20 à 30 procent. Die groei is volgens Wallays noodzakelijk om op termijn te overleven. ‘Er zijn al scholengemeenschappen die 2.000 maaltijden per dag nodig hebben. Wil je een kans maken om die aanbestedingen te winnen, moet je groot zijn.’

Wallays zit een 30-tal jaar in de branche en heeft gaandeweg ervaren hoe het wereldje is veranderd. Scholen leggen tal van eisen op, vetrekkende van de richtlijnen van de Vlaamse overheid over gezonde, evenwichtige maaltijden. Suiker en zout zijn de vijand geworden. ‘Vroeger kookten we aardappelen in gezouten water, nu steken we die in steamers.’ En er is een tendens naar minder vlees op het bord. Hanssens bereidde tot vorig jaar 100 gram vlees en 100 gram groenten per kind. De richtlijn is nu 60 gram vlees en 150 gram groenten. Het gaat dus van drie naar twee bouletjes per kind, wat niet evident is om plots in te voeren. ‘In samenspraak met de scholen is nog een weg af te leggen’, luidt het.

Grote scholengemeenschappen hebben zelfs eigen diëtisten in huis, die dikke lastenboeken opstellen bij aanbestedingen. De prijs blijft veruit de belangrijkste parameter, maar ecologie, lokale grondstoffen, biovoeding, gezondheid en variatie winnen aan belang. ‘We moeten ook wintergroenten aanbieden’, zegt Wallays. ‘Maar op dagen dat varkensgebraad met hutsepot en mosterdsaus op het menu staat, hebben we een pak minder bestellingen en komen meer overschotten terug. We hebben een rol om kinderen culinair op te voeden, maar raap, savooi en selder, kinderen lusten dat niet meer.’

Zoals spruitjes nog altijd de nachtmerrie van veel kinderen zijn, zijn ook de succesmaaltijden onveranderd gebleven. ‘Als je naar de kinderen luistert, is het elke dag macaroni, worst met appelmoes of spaghetti bolognaise. Dat zou het beste zijn voor onze omzet. Maar zo werkt het niet.’

Het is intussen half tien. De ketels pruttelen nog, terwijl de eerste volgestouwde bestelwagens klaarstaan voor hun ronde. Uit een hoek van de productiehal worden kleinere bakken aangerukt, met speciale bereidingen. ‘Voor 100 kinderen 100 keer hetzelfde gerecht maken, die tijd is voorbij. Op 100 bestellingen moeten we voor sommige scholen twee veggie-, twee halal- en twee glutenvrije maaltijden leveren. Dat vergt niet alleen een andere kookexpertise, ook logistiek en productietechnisch is dat een hele dobber. Maar de klant is de baas. We hebben geen keuze’, zegt Wallays.

‘Ook aan onze verkoopprijzen kunnen we niet veel veranderen. We vragen minder dan 3 euro per kind per maaltijd. Dat is weinig, toch? We indexeren dat, maar met meer moeten we niet afkomen. Ook niet als er grote prijsschommelingen zijn voor de grondstoffen. Die moeten we zelf opvangen door te schuiven van aardappelen naar rijst bijvoorbeeld. Maar daar zit een limiet op.’

Strijd met multinationals

Toch is het bedrijf vrij winstgevend. Op een omzet van 13 miljoen euro boekte het 1,2 miljoen bedrijfswinst en 0,6 miljoen nettowinst. Wanneer de nieuwe fabriek op volle capaciteit zal draaien, is onduidelijk. ‘De capaciteit zullen we geleidelijk invullen’, zegt Wallays. Voor het nieuwe schooljaar heeft ze contracten voor 1.500 extra maaltijden in de wacht gesleept. Een groei van 3,5 procent, in lijn met het gemiddelde van de jongste jaren. ‘Dat is mooi. Gewoon altijd deure doen. Maar sneller hoeft niet. Ik wil het graag onder controle houden.’

Dat is ook de reden waarom Wallays geen overnames nastreeft. ‘We zetten volledig in op aanbestedingen. Dan weet je waar je aan toe bent. Daar vallen geen lijken uit de kast.’ De strijd om marktaandeel is wel hard. Hanssens neemt het op tegen multinationals als Compass en Sodexo. Die baten ter plekke schoolkeukens uit. Ook zijn er kmo’s à la Culinor die werken met een ‘koude lijn’ (bereiden, snel afkoelen en later opwarmen op school). Hanssens bewaart de maaltijden tussen de productie en het bord tegen minstens 60 graden. Daardoor is op school geen apparatuur of extra personeel nodig om ze op te warmen.