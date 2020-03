'Elke week verbranden we 200.000 euro, maar stoppen? Nee!'

Net als veel andere ondernemers vecht Lieven Vanlommel om zijn bedrijf heelhuids door de coronacrisis te loodsen. 'Gisteren dacht ik: deze dag heeft me weer tienduizenden euro's gekost. Verschrikkelijk.'

Twee, maximaal drie uur slaapt de Kempense ondernemer Lieven Vanlommel nog. Zijn bedrijf verkeert in crisis sinds de overheid draconische maatregelen nam tegen het coronavirus. De dertien restaurants van zijn keten Foodmaker - een uitdager voor Exki en Le Pain Quotidien - zijn dicht. De verkoop van zijn maaltijdenbedrijf Star Meal ligt 30 tot 40 procent lager.

Uit iets negatiefs komt altijd iets positiefs. Al zie ik nu nog niet wat. Lieven Vanlommel CEO Foodmaker

'Ik ben dit weekend meteen aan de slag gegaan', zegt hij. 'Onze restaurants sluiten. Als mensen beter even niet meer samenkomen, ga ik geen personeel laten werken in dertien keukens of klanten naar die restaurants lokken. Alles gebeurt vandaag in onze centrale keuken.'

Naar de supermarkt

Geen restaurants betekent een pak minder klanten. Daarom zat Vanlommel afgelopen weekend samen met de CEO van supermarktketen Delhaize, al een paar jaar een exclusieve partner van Foodmaker. 'De lijnen zijn kort. Vanaf donderdag liggen meer van onze producten in het gros van de 800 Delhaize-winkels. Het gaat om ontbijt, salades, pasta en warme maaltijden.'

'Onze klanten gaan nu massaal naar de supermarkt, dus daar moeten we nu zijn', zegt de ondernemer. 'Als ik hoor dat chips, bier en frisdrank massaal worden verkocht, wil ik daar iets gezonds tegenover zetten.'

Verlies

Vanlommel reageerde snel, maar veel levert het hem niet op. Hij verliest marge omdat hij een deel van de inkomsten moet afstaan aan Delhaize. Bovendien moest hij het transport van zijn producten helemaal omgooien. Hij schakelde een horecaleverancier in, die na de regeringsmaatregelen een pak minder werk had. 'Deze operatie kost ons alleen maar geld. Elke week verbranden we 200.000 euro', zegt hij.

De nauwere samenwerking kan ons nieuwe klanten opleveren. In elk probleem moet je een oplossing zien. Lieven Vanlommel CEO Foodmaker

Toch stopt hij niet. 'We kunnen alles stilleggen en werkloosheid aanvragen voor het personeel. Maar de kosten blijven doorlopen, de huurcontracten van onze restaurants bijvoorbeeld. Bovendien wil ik de missie van mijn bedrijf respecteren: mensen gezond voedsel aanbieden. Foodmaker moet de gezonde McDonald's worden van Europa.'

Nieuwe klanten

Daar kan de versterkte samenwerking met Delhaize bij helpen. 'Het kan ons nieuwe klanten opleveren. In elk probleem moet je een oplossing zien. Je bent een ondernemer voor iets.'

Natuurlijk wil Vanlommel snel opnieuw een gezonde winst. Uit een kleine 50 miljoen euro omzet puurde zijn bedrijf vorig jaar iets minder dan 2 procent brutobedrijfswinst (ebitda).

Ik ga om 22 uur slapen en drie uur later begin ik alweer aan een nieuwe werkdag. Lieven Vanlommel CEO Foodmaker

De laatste jaren opende hij restaurants in Nederland en Frankrijk. Hij opende ook Foodmaker-hoekjes in Delhaize-winkels en in die van de Franse supermarktketen Monoprix.

'Maar nu staan alle investeringen on hold. In de komende zes maanden wilden we vijf nieuwe restaurants openen in Belgie en Frankrijk, maar dat stellen we uit. Ons marketingbudget gaat naar beneden. Met de verhuurders van onze panden gaan we praten. Een deel van de 300 personeelsleden zit thuis.'