'Er is een markt voor Belgische rode bonen'

De bonenimporteur Casibeans en een tiental Belgische landbouwers tekenen voor een primeur door voor het eerst in ons land rode bonen te telen. 'Net als andere peulvruchten worden ze almaar populairder. We geloven dat er ruimte is voor rode bonen made in Belgium.'

Een akker met bruine grond en groene planten. Je zou het veld in Sint-Gillis-Waas zo voorbij lopen. Toch staat hier een Belgische primeur. 'Wij zijn de eersten die in ons land op grote schaal rode bonen telen', zegt Bram Van Looveren. Hij is commercieel directeur bij Casibeans, een familiebedrijf dat al drie generaties peulvruchten invoert vanuit heel de wereld. 'We verkopen ze in heel Europa aan voedingsbedrijven. Bekende spelers als Ardo en Greenyard zijn klant.'

Wat is Casibeans? Bedrijf dat sinds 1935 vanuit de hele wereld peulvruchten importeert en verkoopt aan Europese voedingsbedrijven. Uiteindelijk komen ze in de supermarkt terecht.

In handen van de derde generatie van de familie Suy.

Omzet (2019): 20 miljoen euro.

Bedrijfswinst: 195.000 euro.

Nettowinst: 36.000 euro.

11 werknemers

Peulvruchten zijn steeds minder een niche in de groentemarkt. 'Mensen eten steeds meer peulvruchten omdat ze vlees links laten liggen en toch voldoende proteïnes willen eten', zegt Van Looveren. 'Vegetariërs en flexitariërs vervangen steak door peulvruchten, die veel duurzamer en voedzamer zijn.'

Van juli 2019 tot juli 2020 kochten Belgen 3.653 ton kikkererwten, linzen en rode bonen, berekende het onderzoeksbureau GfK. Dat is 25 procent meer dan in 2017. Vooral kikkererwten worden populairder. De verkoop steeg met de helft. Ook rode bonen zitten in de lift, met een stijging van 20 procent.

Het gros van de kikkererwten, linzen en rode bonen die de Belgen verorberen komt uit het buitenland. Die import vergt wat van het milieu. 'Het gaat om zo'n 95 procent', zegt Van Looveren. 'Wij voeren in uit de Verenigde Staten, Argentinië, China en nog 20 andere landen.'

Lokale producten

Casibeans wil 100 procent Belgische rode bonen in de winkelrekken krijgen. 'We zien een opportuniteit, want lokale producten worden almaar belangrijker. Bovendien varen ook de Belgische boeren er wel bij, want zij kunnen een nieuw gewas opnemen in hun rotatiesysteem. Rode bonen kunnen een alternatief zijn voor suikerbieten en aardappelen.' Die leverden de boeren de jongste jaren bitter weinig op.

Dat is ook de reden waarom landbouwer Kris Thielman inging op de vraag van Casibeans om rode bonen te telen. 'Als dit project lukt, dan kan het de boeren helpen. In mijn ogen is het potentieel groot.'

'Het Belgische klimaat is geschikt voor rode bonen', zegt Van Looveren. 'Steeds geschikter, eigenlijk. Het is ergens jammer om te zeggen, maar de klimaatverandering helpt ons. Rode bonen hebben warm weer nodig.'

Uitdagend

Zo'n vijf jaar geleden kreeg Casibeans het idee. 'Ik peilde toen bij supermarkten naar hun interesse', zegt Van Looveren. 'Die was er, maar hun reactie luidde: maak eerst dat u een product hebt en dan zullen we bekijken of we het willen verkopen. We moesten er dus gewoon mee beginnen.'

Samen met collega Bart De Koning ging hij aan de slag. 'We zaaiden drie hectare rode bonen', zegt De Koning. 'We kozen voor het Waasland, want daar telen boeren al decennia bruine bonen voor Nederland. De expertise en de apparatuur is er. De opbrengst van de eerste oogst was uitdagend, maar hoopgevend.'

Vorig jaar bloeiden er rode bonen bij tien boeren, op zo'n 50 hectare. De oogst viel tegen. 'Er was een lange droogteperiode, gevolgd door een hittegolf met temperaturen tot wel 40 graden', zegt De Koning.

Toch kon hij de boeren overtuigen om dit jaar 100 hectare te zaaien. 'Ook dit jaar bleef de oogst onder de verwachtingen, door de hittegolf van afgelopen zomer. We blijven met wetenschappers werken aan een beter rendement, maar dat kan nog enkele jaren duren.'

Wetenschappelijk boekten de ondernemende managers de voorbije jaren al vooruitgang. 'Dit jaar hebben we voor het eerst overal hetzelfde type rode bonen gezaaid. We selecteerden het ras uit vijf andere. Dat deden we in samenspraak met de Universiteit Gent', zegt De Koning.

Voor het overige trekt Casibeans het project helemaal zelf. Ondersteuning van grote organisaties als de Boerenbond of het ILVO is er niet. 'We werken na de uren aan dit project', zegt Van Looveren. 'We zijn een kmo en dit blijft voorlopig een test.'

Belangrijke horde

Zekerheid over een doorbraak is er dus niet. 'Maar we hebben niets te verliezen', zegt Van Looveren. De bonen liggen nu al in de rekken, maar worden nog niet expliciet als Belgische bonen in de markt gezet.

Casibeans probeert de supermarkten te overhalen dat wel te doen. Het is een belangrijke horde die het project kan maken of kraken. 'Het is belangrijk dat klanten een kleine meerprijs betalen voor de Belgische bonen', zegt Van Looveren. 'Dan heb ik het over een paar cent per verpakking. Dat lijkt me zeker haalbaar.'