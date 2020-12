Ergon breidt Italiaans bakkerijrijk uit

Ergon vergroot dankzij de overname zijn voetafdruk in de Italiaanse bakkerijsector. Het Belgische investeringsfonds is al actief in de Italiaanse bakkerijsector via het vorig jaar overgenomen Dolciaria Acquaviva. Dat is een van de grootste bakkerijgroepen van Italië, gespecialiseerd in diepgevroren brood, koffiekoeken en patisserie. Ergon heeft nog één ander Italiaans bedrijf in portefeuille: de maker van luxemeubelen IPE Visionnaire. Het investeringsfonds is in Brussel gebaseerd, maar het is in heel Europa actief.