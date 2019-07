Ergon koopt bakkerijgroep Dolciaria Acquaviva

Dolciaria Acquaviva is een van de grootste bakkerijgroepen in Italië. Het is gespecialiseerd in diepgevroren brood, viennoiserie en patisserie en wordt volgens Ergon gezien als een van de meest innovatieve spelers in de sector. Het bedrijf telt meer dan 20.000 klanten in Italië, waarvan de meeste actief zijn in de horeca. Volgens de lokale pers is de groep goed voor een omzet van 60 miljoen euro en brutobedrijfswinst (ebitda) van 15 miljoen.