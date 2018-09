Europees alarm rond varkenspest

Diverse Europese landen treffen maatregelen nu aan de Belgisch-Franse grens Afrikaanse varkenspest is vastgesteld. Ook de Europese Commissie komt in actie.

Donderdagavond raakte bekend dat in de provincie Luxemburg bij meerdere wilde everzwijnen Afrikaanse varkenspest werd vastgesteld. Het is voor zover bekend het eerste geval in West-Europa van de voor dieren erg besmettelijke ziekte die al langer woedt in Oost-Europa en China en nu opnieuw verder naar het westen lijkt op te rukken. Het gaat bovendien om het eerste geval van de Afrikaanse varkenspest in ons land sinds 1985.

Volgens het Amerikaanse Swine Health Information Center betekent de uitbraak mogelijk een nieuwe verandering in de epidemiologische situatie van de ziekte. 'Ze suggereert dat de ziekte pandemische proporties heeft bereikt', zegt directeur Paul Sundberg van het centrum.

In Oost-Europa leidde de ziekte al tot het afslachten van honderdduizenden varkens, terwijl ook China een reeks maatregelen trof na een aantal haarden deze zomer. China is de grootste varkensproducent ter wereld, gevolgd door de Europese Unie.

Dat verklaart mee waarom het Belgische geval meteen leidt tot maatregelen in Frankrijk en andere landen, zoals Nederland. De Franse minister van Landbouw kondigde een verscherpt toezicht aan in vier departementen die grenzen aan België, net als extra maatregelen om varkenskwekerijen en slachterijen te beschermen.

Spoedoverleg

In Nederland heeft landbouworganisatie LTO Nederland vrijdag spoedoverleg gevoerd met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar Nederland gaat vooralsnog niet over tot nieuwe maatregelen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Sinds de varkenspest in Oost-en Zuid-Europa om zich heen greep, moeten varkenstransporten uit die contreien al wel extra worden schoongemaakt en ontsmet aan de grens. Ook houden jagers en andere betrokkenen in de gaten of de ziekte niet bij Nederlandse wilde zwijnen de kop opsteekt.

Ook de Europese Commissie schiet in actie. Ze gaat dit weekend op vraag van België al een expertenteam oprichten en overleg plegen met de Belgische ministers van Landbouw.

De uitbraak levert tot nu toe geen gevaar voor de volksgezondheid op, maar de zaak wordt nauwkeurig opgevolgd. Dat zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block vrijdagochtend bij haar aankomst op de ministerraad. Het Voedselagentschap en het Waals gewest hebben een beschermingszone afgebakend en er werden stalen genomen bij de 67 varkensbedrijven in die zone, kondigdefederaal minister van Landbouw Denis Ducarme aan. Voor zijn collega van Consumentenzaken Kris Peeters moet alles gedaan worden om de export niet in gevaar te brengen.

Afschieten

Om snel het hoofd te kunnen bieden aan de uitbraak van Afrikaanse varkenspest onder everzwijnen vraagt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) om zonder uitstel over te gaan tot het algemeen afschieten van everzwijnen op Belgisch grondgebied. 'Alleen zo kan de uitbraak geïsoleerd en beperkt worden tot de zone waar de vaststelling van het virus gebeurde. Alleen zo kan de tikkende tijdbom ontmanteld worden. Er is geen andere optie mogelijk', stelt het ABS vrijdag.

De landbouworganisatie ziet in de wildpopulatie everzwijnen in België een 'sluipmoordenaar' die als een tijdbom onder de ganse varkensstapel ligt. 'Het is duidelijk dat noch de Vlaamse overheid, noch de Waalse overheid nog controle heeft over de populatie van everzwijnen, met alle gevolgen vandien'. ABS roept alle overheden op om alle zeilen bij te zetten en 'meteen over te gaan tot het gecoördineerd en gecontroleerd afschieten van everzwijnen op het ganse grondgebied van België.'

De Boerenbond ondersteunt deze vraag van het ABS niet. Woordvoerder Stijn De Roo spreekt van een 'populistische' reactie. De grootste landbouworganisatie zet in op preventie en het toepassen van alle sanitaire maatregelen, die altijd van kracht zijn, om de ziekte uit de varkensstallen te houden. De Boerenbond geeft haar volle steun aan de campagne die het FAVV lanceert naar personen en bedrijven die met de getroffen gebieden in contact komen.