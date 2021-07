Ex-Carrefour-manager wil met Antwerpse marsepeintrots buitenland veroveren

Bart Peelmans was jarenlang manager bij Carrefour. Tot hij zich in 2018 via een oude vriend kon inkopen in het familiebedrijf Massepain Sleeubus.

Toen de Antwerpse familie Sleeubus de gelijknamige marsepeinmaker te koop zette, moest Bart Peelmans, een voormalig Carrefour-manager, niet lang nadenken. Met het nieuwe consumentenmerk Louis d’Anvers en meer artisanaal maatwerk wil hij met het topproduct ook het buitenland veroveren. ‘Een beetje zoals Duvel dat gedaan heeft in de bierwereld.’

‘Ik moest hier maar een uur rondlopen en ik was verliefd op dit bedrijf en zijn producten.’ We staan met Bart Peelmans in een marsepeinmakerij die pure nostalgie uitstraalt en haast een museum van industriële archeologie is. Het oude bedrijfspand ligt in het Antwerpse Groen Kwartier, een wijk met een rijke traditie van artisanale slagers en bakkers.

In het atelier van Massepain Sleeubus valt het licht gefilterd binnen. Enkele werknemers zijn aan het werk aan een vijftal machines uit de jaren 60. Tussen de grote marmeren rollen worden amandelnoten gemalen - een eerste keer met 240 kilo gewicht, een tweede keer met 450 kilo, en op de zwaarste machine zelfs tot poeder, ‘broyage’ in het vakjargon. Waarna de vers gedraaide marsepein te rusten wordt gelegd op een gigantisch tablet Belgische blauwe steen.

Panini-stickers

Drie jaar geleden kreeg de 45-jarige Peelmans de kans om zich in de ambachtelijke marsepeinmaker in te kopen. De vierde generatie van de stichtersfamilie Sleeubus zag het niet zitten om actief in de zaak te worden, en zocht een externe manager. Dat werd Peelmans, die jarenlang voor Carrefour had gewerkt als verantwoordelijke voor de sportmarketing en de niet-fysieke verkoop, met onder meer de Panini-stickers, telefoon- en cadeaukaarten. ‘Eindelijk eens iets fysieks', verklaart Peelmans enthousiast zijn overstap. 'Een product ook dat nog met hart en ziel wordt gemaakt.'

Het middensegment gaat eruit. Alleen de top en de lowbudgetbulk blijven over, of het nu gaat om koffie, wc-papier of vlees. Wij willen in die eerste liga blijven spelen. Bart Peelmans Mede-eigenaar en CEO van Massepain Sleeubus

De zoon van de vorige eigenaar, een achterkleinzoon van Louis Sleeubus die het bedrijf in 1923 oprichtte, was een goede vriend van Peelmans. ‘Eind jaren 90, toen we samen in Portugal door een amandelplantage reden, hadden we het er al lachend over gehad’, vertelt Peelmans, die nu een kwart van de aandelen bezit. ‘Wat als we ooit de zaak zouden overnemen? Precies dat is gebeurd, 30 jaar later.'

Wat zag Peelmans dan in een oude marsepeinfabriek? En in een product waarvan waarschijnlijk niet zo veel groei valt te verwachten? ‘Dit is een eerlijk product van topkwaliteit, gemaakt door ambachtslui die het metier al decennialang onder de knie hebben’, steekt Peelmans van wal. ‘Bovendien is Sleeubus een gevestigde waarde, gekend bij de meeste artisanale bakkers in België. We werken alleen met de beste ongepelde amandelnoten uit geselecteerde plantages in Spanje en Portugal. Maar dit bedrijf deed niet aan sales of marketing. Meer dan de telefoon opnemen en de bestellingen noteren gebeurde niet. Daar zag ik met mijn marketingachtergrond kansen.’

Ik heb als CEO niet alleen een verantwoordelijkheid voor dit bedrijf en zijn werknemers. Ik moet ook zorg dragen voor het geesteskind van vier generaties. Bart Peelmans Mede-eigenaar en CEO van Massepain Sleeubus

Zo wil Peelmans beter inspelen naar de noden van zijn klanten-bakkers, waaraan het bedrijf ook de fondant chocolade levert voor de éclairs. ‘Steeds minder mensen willen ’s nachts werken, ook bakkers. Daarom bieden we sinds kort ook marsepeinen figuurtjes aan, die de bakker enkel nog moet afwerken. Binnenkort komen we ook op de markt met marsepeinpraliné.'

Peelmans wil ook meer variëren in de receptuur, op maat van elke klant. 'Marsepein is in feite niet meer dan gemalen amandelen en suiker die opgewarmd en met elkaar vermengd worden. Maar elke oogst is anders, en de variaties in smaak en textuur zijn eindeloos.'

Spectaculaire volumegroei verwacht Peelmans niet, maar hij is ervan overtuigd dat er plaats blijft voor een artisanaal topproduct. ‘Het middensegment gaat eruit. Alleen de top en de lowbudgetbulk blijven over, of het nu gaat om koffie, wc-papier, vlees of groenten. Wij willen in die eerste liga blijven spelen. De ambachtelijke slager, bakker of visboer om de hoek hebben het uitstekend gedaan tijdens de coronacrisis. Ook wij hebben 15 procent meer verkocht. Mensen hebben geleerd dat een veel beter product vaak maar een beetje meer kost.’

Eigen merk

Dat bracht Peelmans ook op het idee om zelf een consumentenproduct op de markt te brengen. De marsepeinpralines van Louis d’Anvers, genoemd naar de stichter, liggen sinds kort bij bakkers, koffiebars, betere superettes en delicatessenzaken in de toog. ‘In april hebben we het merk gelanceerd, en in het najaar en de winter - de marsepeinseizoenen bij uitstek - willen we een grote campagne doen.’

Massepain Sleeubus Artisanale marsepeinproducent, opgericht in 1923 door Louis Sleeubus.

In 2018 deels overgenomen door de voormalige Carrefour-manager Bart Peelmans.

Omzet: 2,5 miljoen euro.

Aantal werknemers: 9.

Is sinds april op de markt met een eigen consumentenmerk Louis d'Anvers.

Zelfs in dit overgangsjaar hoopt Peelmans een kwart meer omzet te halen, tot 2,5 miljoen euro. En vanaf 2022 wil hij ook de buitenlandse markt verkennen. ‘Nu verkopen we heel beperkt in Frankrijk, Nederland en Canada. Maar ook Italië, Duitsland en Scandinavië zijn marsepeinlanden. Met onze marsepeinpralines zitten we ook al in het Midden-Oosten.