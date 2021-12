Ex-Disney-manager wekt vergeten Belgische geuze tot leven

Erik De Keersmaeker, de heroprichter van Eylenbosch: 'Mijn vader was ontroerd toen hij opnieuw bier kon drinken dat door de familie gebrouwen is.'

De familiebrouwerij Eylenbosch gleed 30 jaar geleden de familie De Keersmaeker uit handen. Nazaat Erik De Keersmaeker herlanceert nu de geuze. ‘We bleven zeggen dat we een brouwersfamilie zijn. Dat wil ik weer waarmaken.’

Het legendarische Eylenbosch-bier wordt weer gebrouwen. De oude geuze en de oude kriek zijn opnieuw te koop in enkele horecazaken en in de drankenhandel, 30 jaar nadat het laatste flesje Eylenbosch-geuze de oorspronkelijke brouwerij had verlaten. De vorige eigenaar, de geuzebrouwerij Mort Subite, stopte de productie begin jaren 90. Dat leek het einde van een bier dat eind jaren 50 zijn hoogdagen had beleefd.

De essentie Dertig jaar nadat de laatse lading Eylenbosch op de markt was gekomen, worden de oude geuze en de oude kriek weer gebrouwen.

De zoon van de vorige eigenaar reanimeert het bier.

Het nieuwe Eylenbosch omvat behalve geuze en kriek ook een pale ale, een saison en een speciaal blond bier onder de naam Patience.

De redder van het bier is Erik De Keersmaeker, de zoon van André De Keersmaeker. Die tekende destijds mee het doodvonnis van Eylenbosch. Al was dat niet van harte. Alken-Maes gaf toen de doorslag. De brouwer controleerde de helft van het bedrijf, nadat Andrés broer Paul De Keersmaeker - een voormalig staatssecretaris - zijn aandelen in het familiebedrijf had verkocht.

‘Mijn vader was ontroerd toen hij onlangs weer bier kon drinken dat door de familie gebrouwen is’, zegt Erik De Keersmaeker. ‘Hij is bijna 90 en dacht dat hij dat nooit meer zou meemaken.’

Brouwerij bouwen

Een eigen brouwerij heeft Eylenbosch 2.0 nog niet. Het brouwt zijn bier in de installaties van de brouwerijen De Troch en De Ranke. Maar De Keersmaeker broedt op plannen voor een eigen brouwerij.

De ondernemer begon drie jaar geleden aan de herlancering van het bier van zijn familie. Niet vanwege een of andere goddelijke ingeving die hem dwong de familie-eer te redden, maar omdat hij zijn job verloor. ‘Ik heb er een carrière opzitten als manager bij grote voedingsbedrijven als Mars en Kraft. Sinds 2004 werkte ik voor Walt Disney. Maar dat verhuisde zijn Belgische afdeling naar Frankrijk en Belgische managers waren niet langer welkom.’

Na de klap besloot hij ondernemer te worden. De familiegeschiedenis duwde hem naar de biersector. De De Keersmaekers waren na al die jaren nog altijd eigenaar van het merk Eylenbosch. ‘Ik was geen grote bierkenner. Ik dronk vroeger vooral pils. Maar in onze familie werd vaak gezegd: 'We zijn en blijven een brouwersfamilie.' Dat wilde ik opnieuw waarmaken.’

Niet alleen geuze

De Keersmaeker overtuigde twee vrienden om te investeren in zijn project en trok ook de jonge brouwmeester Klaas Vanderpoorten in bad. Hun ambities zijn allebehalve klein. ‘We willen op termijn jaarlijks 5.000 hectoliter oude geuze maken’, zegt De Keersmaeker. Bovendien is het plan alleen geuze en kriek te brouwen uitgebreid. ‘We mikken jaarlijks ook op 10.000 tot 15.000 hectoliter van onze Patience-bieren.’ Die bieren - een pale ale, een saison en een speciaal blond bier - begon Eylenbosch meteen na de heroprichting te brouwen. Ze zijn te koop bij Delhaize, Cru en de drankenhandels.

We willen jaarlijks 5.000 hectoliter oude geuze maken en 15.000 hectoliter van onze Patience-bieren. Erik De Keersmaeker Eigenaar Eylenbosch

Met Patience wou De Keersmaeker de tijd overbruggen tussen de oprichting van Eylenbosch en de lancering van de eerste geuze. De productie van oude geuze vergt minstens drie jaar. Dankzij Patience kon de brouwerij al cash genereren. Bovendien levert Patience Eylenbosch geloofwaardigheid op. Onder andere bij de banken, van wie Eylenbosch geld wil lenen om een brouwerij te bouwen. ‘1,5 jaar geleden konden we alleen een verhaal vertellen. Nu kunnen we tonen dat het ons menens is en we iets kunnen bereiken.’

‘Onze eigen brouwerij moet er komen’, zegt De Keersmaeker stellig. ‘Strikt genomen kunnen we met onze partners voortgaan. België heeft een traditie van geuzestekers, die extern gemaakte lambiek vermengen tot geuze. Maar voor mij is het essentieel een eigen brouwerij te hebben. We mikken op 2023 of 2024. Het gaat allicht om een investering van 2 miljoen euro.’

Appartementen

Waar de brouwerij precies komt, is nog een open vraag. Zellik is een optie. ‘Daar pachten we nu al een vierkantshoeve. We rijpen er een deel van onze eerste oplage van 1.000 hectoliter geuze. Liefst zouden we een brouwerij bouwen op of rond de historische brouwerijsite in Schepdaal bij Dilbeek.

We hebben nog geen eigen brouwerij, maar voor mij is het essentieel dat die er over enkele jaren wel komt. Erik De Keersmaeker Eigenaar Eylenbosch

Dat is niet evident. De oude brouwerij werd de voorbije jaren omgebouwd tot appartementen. ‘Net voor ik het idee opvatte om weer te gaan brouwen hadden mijn familie en ik de gebouwen verkocht. We konden 300 vierkante meter terugkopen. Daar rijpen we vanaf volgend jaar opnieuw lambiek.’