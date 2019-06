Ex-KPMG'er brouwt alcoholvrij speciaalbier

De 30-jarige Stijn Panis, een gewezen financieel consultant, lanceert met Force Majeure de eerste Belgische brouwerij van alcoholvrije speciaalbieren.

Alcoholvrij speciaalbier, daar wil Stijn Panis zich met Force Majeure op focussen. Zijn eersteling, de Traditional Blond, is sinds deze week te degusteren in een tiental cafés en speciaalzaken in Hasselt en Genk en binnenkort in Leuven.

Panis wil ‘een leemte vullen in het Belgische bieraanbod’. ‘Je hebt alcoholvrije pils, zoals Jupiler 0,0%, en alcoholvrije varianten van Palm en Maes. Er zijn ook een paar alcoholvrije speciaalbieren, zoals de Leffe 0,0%. Maar terwijl die laatste afgeleiden zijn van bestaande bieren, brouwt Force Majeure als eerste uitsluitend alcoholvrije speciaalbieren op basis van eigen recepten.’

Om zich op zijn bieravontuur te kunnen concentreren zegde Stijn Panis eind vorig jaar zijn baan op als financieel consultant bij KPMG in Amsterdam.

Hij werkt met een stille vennoot aan Force Majeure en heeft naar eigen zeggen ‘al minstens 20.000 euro’ in zijn tweede leven als brouwer gestopt.

‘We laten onze Traditional Blond voorlopig bij een West-Vlaamse brouwer produceren. Voor mij is het nog te duur om met zelf een brouwerij te beginnen.’

0,4% De Traditional Blond heeft een alcoholgehalte van 0,4 procent, net onder de Belgische grens van 0,5 procent voor alcoholvrij bier.

Vandaag produceert die contractbrouwer een paar duizend liter Traditional Blond. ‘Als dat aanslaat, willen we de productie snel opdrijven. Later dit jaar lanceren we ook de Force Majeure Tripel.’

Panis, een liefhebber van speciaalbieren, kwam op het idee met Force Majeure te beginnen toen hij twee jaar geleden aan het trainen was voor de Iron Man-triatlon in het Franse Nice. ‘Ik merkte dat mijn trainingsinspanningen vaak helemaal werden tenietgedaan na het drinken van een speciaalbiertje. Maar er waren gewoon te weinig goeie alcoholvrije Belgische alternatieven.’

De Limburger begon dan maar zelf te experimenteren. ‘Ik begon met een kleine, professionele installatie in de garage van mijn ouderlijk huis in Genk. Ik produceerde daar proefbrouwsels van 20 à 30 liter. Eens ik overtuigd was van het recept, liet ik het proeven door een testpubliek van vrienden en familie.’

‘Enkele biersommeliers en specialisten uit de brouwerijsector vinden het alvast erg goed. De Traditional Blond is niet overdreven bitter of zoet, zoals veel alcoholvrije bieren. Het heeft karakter en een volle nasmaak, wat bij veel alcoholvrije bieren een probleem is.’

De Traditional Blond bevat 0,4 procent alcohol, doordat het bier een gisting doormaakt. In België ligt de grens voor alcoholvrij bier op 0,5 procent, aangezien heel wat voeding van nature alcohol bevat.

Volgens de sectorfederatie Belgische Brouwers hadden alcoholvrij en laag-alcoholisch bier (tot 3,5 procent alcohol) in 2018 samen een marktaandeel van zo’n 5 procent in ons land. Bescheiden, maar een stijging met 20 procent tegenover 2017.