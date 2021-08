Familie Lippens boekt meer omzet door Australische noten

De holding Finasucre van de zakenfamilie Lippens heeft vorig boekjaar een hogere omzet neergezet, vooral door de opgedreven notenproductie in Australië. Het dividend voor de familie blijft op peil.

Wie Lippens en zaken zegt, denkt meestal aan Knokke en het vastgoedbedrijf Compagnie Het Zoute. Maar dat zou doen vergeten dat de familie met haar Brusselse industriële holding Finasucre in heel wat andere sectoren actief is. In de eerste plaats, zoals de naam het zegt, met suiker. Finasucre is met dochter Iscal Sugar na Tiense Suikerraffinaderij de belangrijkste suikerspeler in ons land. Ook in Congo en Australië is er suikerproductie.

Met Galactic maakt Finasucre voorts melkzuur en afgeleide producten die gebruikt worden in voeding en de industrie, bijvoorbeeld voor bioplastic. Galactic is actief tot in Brazilië en Japan. Een relatief recente activiteit is de productie van macadamianoten in Australië. Ten slotte zijn er kleinere nevenactiviteiten zoals het maken van bakstenen, installaties voor suikerfabrieken en zelfs rum. Finasucre diversifieert ook in vastgoed, onder meer als aandeelhouder van de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in Brussel en Compagnie Het Zoute.

Het geheel is goed voor bijna 2.300 werknemers (plus nog eens zoveel seizoensarbeiders) en een geconsolideerde omzet in het eind maart afgelopen boekjaar van 382,4 miljoen euro. Dat is het hoogste cijfer van de afgelopen vier jaar en ruim 14 procent meer dan in 2019-2020.

De stijging is voor een groot stuk op rekening te schrijven van de macadamiaproductie down-under. Na twee jaar van droogte en een magere oogst konden de boomgaarden rekenen op een gunstiger klimaat, waardoor de opbrengst steeg. Maar ook het feit dat de cijfers van het nieuwe filiaal voor het eerst een heel boekjaar meetelden, speelt een rol.

Verkoop

Galactic nam eveneens een flink stuk van de inkomstengroei voor zijn rekening, onder meer door de opstart van Chinese en Japanse activiteiten. Iscal kon de gestegen verkoopvolumes maar deels omzetten in meer omzet omdat Finasucre een deel van de Nederlandse suikeractiviteiten verkocht aan de Duitse sectorgenoot Pfeifer & Langen. Daardoor verdween een deel van de inkomsten uit de groepsresultaten.

Een jaar eerder boekte de groep al een minwaarde op de deels verkochte Nederlandse suikertak omdat de retailactiviteiten van die divisie niet rendabel zijn door te hoge kosten en te veel concurrentie in Europa. Het bundelen van de krachten met de Duitsers moet dat rechttrekken.

Spreiden

Tegelijk wordt Finasucre zo iets minder afhankelijk van de historische kernactiviteit. De noten en andere recente investeringen moeten de middelen beter spreiden. De holding stapte de jongste jaren ook in het kapitaal van Global Baby (een Franse producent van baby- en kindervoeding), Ynsect (insecten voor menselijke consumptie), twee Australische bedrijven die van macadamianoten afgeleide producten maken en JAB Consumer Fund. Dat is een investeringsfonds van de steenrijke Duitse familie Reimann.

JAB Consumer Fund levert afgelopen boekjaar zelfs al een kleine meerwaarde op. Netto hield heel Finasucre een groepswinst over van 7,3 miljoen euro, een groot verschil met het verlies van ruim 31 miljoen euro het jaar ervoor. Toen werden de cijfers onder meer bezwaard door een forse afboeking op de Australische suikeractiviteiten onder invloed van de gedaalde marktprijzen voor riet- en bruine suiker.