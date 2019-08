Familie Lippens investeert in fonds Duitse miljardairs

De holding Finasucre van de familie Lippens heeft 30 miljoen dollar gestopt in het investeringsfonds JAB Consumer Fund van de Duitse Reimann-dynastie, waarmee ook de AB InBev-families een link hebben. Om te diversifiëren kocht Finasucre ook 1.000 hectare notenplantages bij.

Het 90 jaar oude Finasucre is in handen van de familie Lippens, die vooral bekend is van ex-Fortis-topman Maurice Lippens en zijn broer Leopold, de burgemeester van Knokke. Zij hebben echter geen functie bij de holding, die wordt aangestuurd door andere telgen (zie inzet).

Wissel van de wacht Bij Finasucre is onlangs in stilte een nieuwe generatie van de familie Lippens aangetreden. Voorzitter en graaf Paul Lippens nam na 36 jaar ontslag als bestuurder, net als zijn broer en CEO Olivier Lippens, die de familieholding ruim 30 jaar leidde en 41 jaar in de raad van bestuur zat. Ook enkele andere bestuurders, zoals graaf Guillaume d’Arschot Schoonhoven, stelden hun mandaat ter beschikking. De nieuwe CEO is Jérôme Lippens, een zoon van Olivier. De voorzitter is voortaan Natacha Lippens, een dochter van Paul. Zij is ook bestuurder bij Compagnie Het Zoute. Er zijn nog meer banden tussen de adel en Finasucre: Wolfgang Ullens de Schooten Whetnall werd onlangs bestuurder. Hij is net als d’Arschot Schoonhoven verwant met de Lippensen én met de familie Ullens, die ooit deels eigenaar was van Tiense Suiker.

Finasucre is een weinig bekende Belgische industriële groep. Toch is het geen kleine speler. Het bedrijf dat zich, zoals de naam zegt, traditioneel vooral toelegt op de productie van suiker, heeft wereldwijd 2.300 mensen in dienst. In het oogstseizoen komen er daar nog eens ruim 2.000 bij, om bijna een half miljoen ton suiker te produceren. Finasucre is in de sector actief in België en Nederland (telkens met Iscal), Congo en Australië. Iscal is met afstand het nummer twee in België, na reus Tiense Suiker.

Maar de holding is haar belangen al een hele tijd aan het diversifiëren, om minder afhankelijk te zijn van de volatiele suikersector.

Sint-Hubertus

Zo controleert ze de melkzuurproducent Galactic en is ze actief in vastgoed, als eigenaar van onder andere de befaamde Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen in hartje Brussel en van een klein belang in Compagnie Het Zoute, de Knokse groep van de familie.

Daar kwam begin dit jaar nog een investering bij in het Franse bedrijf Ynsect, dat insecten kweekt om vissen (in aquacultuur) en huisdieren te voeden, met plantenmeststoffen als ‘afvalproduct’. Finasucre opereert hier aan de zijde van de beursgenoteerde holding Bois Sauvage. De twee kennen elkaar ook van Galactic.

Steenrijk

Dit jaar stapte Finasucre ook in JAB Consumer Fund met een inbreng van 30 miljoen dollar (bijna 27 miljoen euro). Dat Luxemburgse investeringsfonds van 5 miljard euro werd opgezet door de holding JAB van de steenrijke Duitse familie Reimann. JAB is de koepel boven een aantal drankenbedrijven, vooral in de koffiesector, maar ook voor frisdranken zoals Schweppes en 7Up (Keurig Dr Pepper). Voorts horen horecaketens als Pret A Manger en producenten van verzorgings- en onderhoudsproducten (Reckitt Benckiser en Coty) tot het conglomeraat. Ten slotte zijn er nog dierenartsenpraktijken in de VS en luxeproducten (Bally).

JAB Consumer Fund wordt onder meer ingezet om JAB aan te vullen met nieuwe overnames. Mogelijk is de familie Lippens erbij betrokken geraakt via een Belgische connectie: de adellijke AB InBev-families die een tijd in het kapitaal zaten van Acorn, de holding boven de JAB-koffietak Jacobs Douwe Egberts en de frisdrankengroep Keurig Dr Pepper. Mogeilijk zijn ze er nog bij betrokken, al zijn er indicaties dat ze er intussen uitstapten. JAB Investment Fund is ook een belangrijke aandeelhouder van Acorn. De meeste investeerders in het JAB-fonds zijn grote jongens, met een inbreng tot zelfs ruim 100 miljoen euro.

Kleine garnaal

‘We zijn maar een kleine garnaal in JAB Consumer Fund’, zegt Olivier Lippens, de vertrekkende CEO van Finasucre. Volgens hem raakte de holding bij het fonds betrokken via banken. ‘Banken die de AB InBev-families goed kennen. De wereld is klein’, voegt hij eraan toe. Het geld voor de investering komt van de lucratieve verkoop van het belang van Finasucre in het Franse ingrediëntenbedrijf Naturex aan de Zwitserse parfum- en aromagroep Givaudan. Dat leverde Finasucre ruim 300 miljoen euro op en een meerwaarde van zo’n 150 miljoen.

We willen meer doen in de notensector. Er is vraag naar en ze hebben veel voordelen. Olivier Lippens Uittredend CEO Finasucre

De opbrengst diende ook voor de instap in Ynsect. Bovendien kocht Finasucre onlangs 1.000 hectare plantages van macadamianoten in Australië bij. De holding bezat er al 350 hectare. ‘We willen meer doen in de notensector. Er is vraag naar en ze hebben veel voordelen, zowel voor de gezondheid als, via de bomen, voor het klimaat’, zegt Lippens.

‘De opbrengst van Naturex dient om verder te diversifiëren. Vooreerst in private equity (niet-genoteerde bedrijven, red.), zoals Ynsect. Er zullen nog dergelijke investeringen volgen, maar altijd in voedingsgerelateerde bedrijven. Voorts dient de opbrengst voor bestaande bedrijven, zoals de noten. Ten slotte verhogen we onze cash. We houden het geld warm voor bepaalde investeringen’, legt Lippens uit.