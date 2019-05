Familie Moortgat 200 miljoen rijker sinds beursexit Duvel

De Vlaamse brouwersfamilie keerde zich in zes jaar tijd 200 miljoen euro uit via dividenden. De biergroep rijgt intussen de recordjaren aan elkaar.

Wie de dividenden optelt die het bedrijf sindsdien uitkeerde, komt uit op een bedrag van 200 miljoen. Dat bedrag houdt rekening met het superdividend van 92,5 miljoen euro dat de familie zichzelf net na de beursexit in 2013 uitkeerde, plus alle andere dividenden sindsdien. Dat superdividend diende om de leningen terug te betalen die de vier familiale aandeelhouders waren aangegaan om de beursexit te financieren. Het dividend over 2018 alleen bedraagt 25 miljoen euro.

Record na record

Duvel investeerde vorig jaar bijna 51 miljoen euro. Het bedrijf bouwde een flessenafvullijn bij de Amerikaanse dochter Firestone Walker en werkte er de gistingskelder af, het legde de laatste hand aan de inbliklijn bij Boulevard Brewing, en investeerde in de afvullijn bij de Italiaanse dochter Birrificio del Ducato. In België stopte Duvel geld in een nieuw labo en in een pilootfabriek in Puurs.