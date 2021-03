Familie Wittamer verkoopt luxepatissier aan Frans-Belgisch investeerderstrio

De winkel op de Zavel in Brussel is het uithangbord van Wittamer.

De familie Wittamer heeft de gelijknamige luxepatissier en -chocolatier verkocht aan een Frans-Belgisch invsteerderstrio. De prijs van de transactie is niet bekend. Paul Wittamer (77) en zijn nicht blijven aan het roer van het atelier staan.

Wittamer was tot nu toe een op en top familiaal bedrijf. De 111-jarige familiale en internationaal bekende patissier-chocolatier was sinds 2007 in de handen van broer en zus Paul en Myriam Wittamer, twee telgen van de derde generatie van de oprichtersfamilie. Zij namen de fakkel in 2007 over na het overlijden van hun vader. Als enige zoon van oprichter Henri Wittamer had die in 1955 de zaak overgenomen.

'Mijn zus wou zo snel mogelijk uit het dagelijks bestuur stappen', vertelt Paul Wittamer. Hijzelf verdwijnt niet volledig uit beeld. Hij blijft samen met zijn nicht Lesley het atelier leiden. Een termijn is daar niet op geplakt.

Wittamer werd al jarenlang het hof gemaakt door mogelijke overnemers. Maar de familie hield de boot af. Tot nu. Ze geeft de sleutels van het bedrijf uiteindelijk door aan drie investeerders die ze al lang kent. De drie zijn Jean-Claude Marian (de oprichter van de Franse rusthuisgroep Orpea, een tot Belg genaturaliseerde Fransman), Carlos De Meester (gespecialiseerd in de ontwikkeling van luxevastgoed) en de Fransman Christophe Hureaux (investeringsmaatschappij HiPi). De drie werken al jarenlang samen via de vastgoedontwikkelaar Inside Development en hebben vorig jaar samen het fonds Inside Investment Fund boven de doopvont gehouden.

De nieuwe eigenaars willen het Wittamer-merk zowel in België als in het buitenland doen groeien zonder aan het DNA van de producten te raken.

Hureaux wordt de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de luxepatissier. De nieuwe eigenaars willen het Wittamer-merk zowel in België als in het buitenland doen groeien zonder aan het DNA van de producten te raken.

Hofleverancier

De luxepatissier-chocolatier, sinds 2000 hofleverancier, is in België goed voor een omzet van ongeveer 4 miljoen euro en een vijftigtal medewerkers. De winkel van Wittamer aan de Zavel in Brussel is het vlaggenschip van het bedrijf, maar de producten van de patissier worden ook verkocht in het luxewarenhuis Rob (Woluwe), de Grande Epicerie (Ukkel) en in de winkels van het restaurant Villa Lorraine. Wittamer is ook al enkele decennia aanwezig in Japan en heeft er 24 winkels, die uitgebaat worden door franchisenemers.