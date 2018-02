Familie stapt uit directie jeneverstoker Filliers

Bernard Filliers geeft het CEO-schap van jeneverproducent Filliers op. De 65-jarige telg van de jeneverfamilie geeft de stok door aan Bart Cnudde, die vier jaar geleden actief werd in het bedrijf, na een carrière bij de Nederlandse zuivelproducent FrieslandCampina.

Manager

De familie Filliers blijft wel eigenaar van het familiebedrijf. 'Vijftig procent wordt beheerd door de tak van wijlen mijn neef Jan Filliers, zijn echtgenote Dominique en de vier kinderen, twee dochters en twee zonen', zegt Bernard Filliers in Het Nieuwsblad.

Dat ik aftreed, is een gevolg van afspraken en overeenkomsten die al lang binnen de familie zijn gemaakt.

'De andere vijftig procent door mijn tak met mijn zoon Emile (32). Emile is al de zesde generatie Filliers en werkt als manager in het bedrijf. Hij houdt zich vooral bezig met de export.'

'Dat ik aftreed is een gevolg van afspraken en overeenkomsten die al lang binnen de familie zijn gemaakt. Die leven we na. Zo kan er ook maar één lid van elk van de twee takken van de familie binnen het bedrijf werken', klinkt het in Het Nieuwsblad.