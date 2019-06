Familiebanden speelden op achtergrond bij fabrieksverkoop Greenyard

Hoe die verweven zijn en elkaar bekampen, vatte een ingewijde enkele jaren geleden als volgt samen: ‘Zondag zien ze elkaar voor taart en koffie en in de week doen ze elkaar de duvel aan.’

West-Vlaamse familiebedrijven domineren de diepvriesgroentemarkt in Europa. Wanneer een fabriek als die van Greenyard van eigenaar verandert spelen de banden tussen de families op de achtergrond.

Bij de Hongaarse deal staat Roger Dick centraal. Hij is niet enkel de ondernemer achter de Croky-chips (via Roger & Roger), maar via het bedrijf Dicogel-Begro is hij ook een grote speler in diepvriesgroenten.

En zijn tentakels reiken nog verder in de sector. Hij is ook eigenaar van Westfro, een bedrijf dat ooit werd opgericht door Rogers vader Michel Dick, samen met de ondernemers Georges De Geest en André Talpe.

De link met Pinguin - opgegaan in Greenyard - ligt daar. Begin jaren 70 kocht de Pinguin-familie Dejonghe de aandelen van de plots overleden André Talpe (40%) in Westfro, toen het nummer twee op de markt voor diepvriesgroenten. De Dejonghes waren een tijdlang ook aandeelhouder van het kleinere Unifrost (50%), dat opging in Dujardin Foods, dat in 2014 fuseerde met Ardo.

De twee belangen werd verkocht toen de familie Dejonghe bij Pinguin het management in handen nam en een nieuwe groeistrategie uitstippelde. Pinguin ging jaren nadien op in PinguinLutosa en vervolgens in Greenyard.