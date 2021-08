Familievete kost vleesgigant 2 miljard beurswaarde

Het Chinese vleesimperium WH Group verloor de voorbije dagen een vijfde van zijn waarde op de Hongkongse beurs. De oorzaak: stichter Wan Long ontsloeg zijn zoon wegens wangedrag en zoonlief slaat terug door vermeend financieel gesjoemel aan de kaak te stellen.

Het zit er bovenarms op tussen de 80-jarige Wan Long, de stichter en hoofdaandeelhouder van het Chinese beursgenoteerde vleesbedrijf WH Group, en zijn 52-jarige zoon Wan Hongjian. Die laatste beschuldigt zijn vader van financiële fraude en wanbeheer. In een brief, die door zowat alle Chinese media werd overgenomen, zegt zoonlief dat Wan Long 200 miljoen dollar aan inkomsten niet heeft aangegeven aan de fiscus. Het bedrijf ontkent. ‘De beschuldigingen zijn vals en misleidend’, klinkt het.

De vete, die naar de rechtszaal dreigt te verhuizen, doet het aandeel van de grootste varkensvleesverwerker ter wereld bloeden. De groep, die noteert in Hongkong, werd woensdag en donderdag 17 procent minder waard, een verlies van ongeveer 1,85 miljard euro. WH is nog 86,4 miljard Hongkong dollar of 9,5 miljard euro waard. Ook de dochtergroep Henan Shuanghui Investment & Development verloor terrein op de beurs van Shenzhen.

In juni kegelde vader Wan Long zijn zoon uit de raad van bestuur. Zoals wel vaker in familiebedrijven hebben vader en zoon een andere visie op hoe de opvolging aan de top er moet uitzien.

De beschuldiging van Wan Hongjian komt niet uit de lucht gevallen. Zoals wel vaker in familiebedrijven hebben vader en zoon een andere visie op hoe de opvolging aan de top er moet uitzien. In juni kegelde Wan Long, wiens vermogen het zakenblad Forbes schat op 1,5 miljard dollar, zijn zoon uit de raad van bestuur, waar die vicepresident was. Het bedrijf maakte gewag van wangedrag, en stelde dat Hongjian ‘zich agressief gedroeg tegenover eigendommen van het bedrijf’. Als bestuurder zou hij ‘niet de vereiste vaardigheden en zorgvuldigheid hebben’.

Als klap op de vuurpijl maakte de pater familias vorige week bekend dat hij aftrad als CEO, en dat zijn financieel directeur Guo Lijun hem zou opvolgen. Dat kon Wan Hongjian schijnbaar moeilijk verkroppen. In zijn brief uitte hij twijfels over de commerciële en managementcapaciteiten van de nieuwe CEO. Wan Long bevestigde evenwel zijn vertrouwen in zijn opvolger, en zou hem in de eerste maanden bijstaan. Pittig detail: Wan Long kroonde zijn jongste zoon Wan Hongwei tot vicevoorzitter van de raad van bestuur.

De groep met 107.000 werknemers, die vorig jaar 25,5 miljard dollar omzet boekte (+6%), heeft een lange traditie om het management te vernieuwen vanuit de eigen gelederen. Ook de kinderen moeten eerst de rangen doorlopen. Zo begon Wan Hongjian als arbeider in de fabriek voor gekookte voeding van het dochterbedrijf Luohe Meat Products.

Nogal wat analisten, onder meer van Citigroup, stellen dat de markten overreageren op de familieruzie. Ze focussen op een geplande kapitaalvermindering - het bedrijf wil voor 1,9 miljard dollar eigen aandelen inkopen - en de positieve verwachtingen over de vleesmarkt in de tweede jaarhelft. Vrijdag herstelde het aandeel licht.

WH Group haalde ook in 2013 het wereldnieuws. De groep nam toen de Amerikaanse vleesverwerker Smithfield Foods over voor 7,1 miljard dollar (inclusief 2,4 miljard aan schulden), tot dan de grootste Chinese overname van een Amerikaans bedrijf.