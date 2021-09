Färm gooit zich in de strijd om Belgische bioconsument

De biowinkelketen Färm heeft in ons land 17 vestigingen, waarvan één in Vlaanderen.

De Belgische markt voor biovoeding groeide vorig jaar met 14 procent tot 900 miljoen euro. Het coöperatieve netwerk van biowinkels Färm heeft intussen 17 vestigingen en stoot beetje bij beetje door naar de top.

Färm opende eerder deze maand een nieuwe vestiging nabij Charleroi. Daarmee staat de teller op 17. Vooral in het Brusselse is Färm actief. In Vlaanderen heeft het nog maar één shop, in Leuven. Die opende vorig jaar in volle pandemie. Een nieuwe in Antwerpen zou begin volgend jaar de deuren openen.

Färm boekte vorig jaar 15 procent omzetgroei tot 40 miljoen euro en was voor het eerst sinds zijn oprichting in 2013 winstgevend met een nettowinst van 0,2 miljoen euro.

De biowinkelketen heeft ongeveer 4,5 procent van de Belgische biovoedingsmarkt in handen. Maar de ambities reiken verder. ‘We hopen door te gaan op dit expansiepad. We willen gemiddeld vier nieuwe locaties per jaar aanboren, maar we zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van interessante panden’, aldus medeoprichter Alexis Descampe.

Hij begon zijn carrière in 2009 met de biowinkel The Peas in Brussel. Hij legde er de focus op pure voeding en wou af van het spirituele dat veel biowinkels destijds uitstraalden, om een breder publiek aan te spreken. Toen hij aan de praat raakte met een van klanten - Lionel Wauters - rijpte het idee om samen een avontuurlijker project op te starten. Wauters bracht met drie anderen kapitaal aan, en gaf zo het startschot voor Färm. Intussen haalde het bedrijf al 7 miljoen euro kapitaal op.

Färm is een van de winkelconcepten die zich de voorbije jaren op de consument van bioproducten heeft gestort. De focus ligt op verse voeding en bulkgoederen zoals ontbijtgranen zonder verpakking.

Bio-Planet

De klassieke supermarkten staan nog altijd in voor het gros van de verkoop van bioproducten, maar de gespecialiseerde ketens zijn in opmars. Bio-Planet, een onderdeel van Colruyt, is de grootste in dit domein met ruim 150 miljoen euro omzet. Het Nederlandse Ekoplaza zette vorig jaar voet aan grond in ons land met de overname van 14 Origin'O-vestigingen, en wil uitbreiden naar 50. Ook Biocap, Sequoia en The Barn tonen zich ambitieus.

De interesse is niet verwonderlijk. 'De markt voor Belgische biovoeding groeide de voorbij tien jaar met gemiddeld 10 procent per jaar’, zegt Descampe. Die bedraagt volgens een analyse van GfK Belgium nu zowat 900 miljoen euro. Dat is nog altijd minder dan 4 procent dan de totale voedingsconsumptie.