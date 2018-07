Farmareus Merck investeert in kweekvlees

De Duitse farmareus Merck en Bell Food Group, de grootste Zwitserse vleesproducent, stoppen 7,5 miljoen euro in het Nederlandse Mosa Meat, dat in 2021 kweekvlees wil commercialiseren.

Het is de eerste keer dat de farmareus Merck, via zijn investeringsfonds M Ventures, investeert in de voedingsindustrie. Samen met Bell Food Group, de grootste Zwitserse vleesproducent, investeert het 7,5 miljoen euro in de Nederlandse kweekvlees-start-up Mosa Meat, een spin-off van de Universiteit Maastricht.