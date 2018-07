Ferrero-miljardair pompt extra geld in Belgische holding

Giovanni Ferrero, een van de rijkste mensen ter wereld, trekt het kapitaal van zijn Brusselse holding op met bijna 130 miljoen euro tot ruim 1 miljard.

Nutella, Tic Tac en Kinder. Het zijn zowat de bekendste producten van het Italiaanse snoepconcern Ferrero. Dat heeft de gelijknamige familie achter het concern geen windeieren gelegd. Zo staat Giovanni Ferrero (53), die het concern in 2011 alleen ging leiden na de dood van zijn broer, geboekstaafd als een van de rijkste Italianen en een van de meest vermogende mensen ter wereld. Op de miljardairslijst van het persbureau Bloomberg staat hij op de 32ste plaats, met een geschat fortuin van 24 miljard dollar.

Minder bekend is dat Giovanni Ferrero heel wat banden met Belgi√ę heeft. Hij studeerde onder meer in Brussel en heeft een priv√©woning in Watermaal-Bosvoorde.

Bovendien heeft de man een Belgische holding, waarin een aantal van zijn zakelijke belangen zijn ondergebracht. Het gaat om het vehikel CTH Invest met adres in Ukkel. De website De Rijkste Belgen meldde dat CTH Invest het kapitaal opnieuw optrekt, deze keer met 150 miljoen dollar of bijna 130 miljoen euro. Daarmee belandt het kapitaal al op bijna 1,1 miljard euro, leert een akte in het Belgisch Staatsblad.

Het is al de zesde kapitaalverhoging sedert de oprichting van het vehikel twee jaar geleden. De reden is dat CTH Invest heel wat investeert. Giovanni Ferrero gebruikt de Brusselse vennootschap om enkele overnames in de sector van zijn concern in onder te brengen. Die blijven dus formeel buiten de Italiaanse groep.

In 2016 belandden de Belgische koekjes van Delacre bij CTH Invest. Ferrero kocht Delacre van het Turkse United Biscuits. Ook de Amerikaanse snoepfabrikant Ferrara Candy Co. is nu een onderdeel van CTH Invest. Delacre en Ferrara kostten samen bijna 700 miljoen euro.

Mogelijk wijst de jongste kapitaalverhoging op een andere, vergelijkbare operatie. Misschien die van Fannie May (niet te verwarren met hypotheekgroep Fannie Mae), een ander Amerikaans chocolade- en snoepbedrijf waar de Italiaanse zakenman de hand op legde.