Ferrero pompt 175 miljoen euro in Belgische Kinder Surprise-fabriek

De Italiaanse snoepmaker Ferrero investeert fors in zijn Kinder Surprise- en Schoko-Bons-fabriek in Aarlen. ‘Onze capaciteit verdubbelt. Deze fabriek is een van onze duurste, maar België heeft veel troeven. We zijn de grootste werkgever van de provincie Luxemburg.’

U weet het misschien niet, maar de Kinder Surprise die uw kind of uzelf eet, komt niet uit Duitsland of Italië, maar uit België. Meer specifiek uit Aarlen, waar sinds 1989 de op drie na grootste fabriek van de Italiaanse snoepreus Ferrero staat.

Voor ons is een Kinder Surprise geen verrassing. Van elk ei weten we perfect welk speelgoedje erin zit. Marco Arvigo, fabrieksdirecteur

De fabriek kan vandaag twee keer zoveel produceren als drie jaar geleden. Dat komt doordat de Italianen 150 miljoen euro investeerden in modernisering en uitbreiding. Volgend jaar investeren ze nog eens 25 miljoen euro. ‘Deze fabriek is al jaren erg belangrijk, en dat is ze nu des te meer’, zegt fabrieksdirecteur Marco Arvigo.

Ferrero maakt in Aarlen niet alleen Kinder Surprise, maar ook hun grote variant Maxi, Schoko-Bons-eitjes en Raffaello-pralines. 98 procent van wat Ferrero in Aarlen maakt, voert het uit naar 50 landen in de hele wereld. ‘Onze belangrijkste markten zijn Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk’, zegt Arvigo. ‘Maar we exporteren ook naar Australië, China en de rest van Azië.’

De fabriek waarin hij ons rondleidt, is dan ook erg groot: 47.000 m² of zeven voetbalvelden. Er werken 900 mensen. Op piekmomenten zelfs 1.100. ‘We zijn bij uitstek de grootste werkgever van de provincie Luxemburg.’

Afgebladderde verf

Wanneer we door de fabriek wandelen, valt op dat zowat de helft van de machines splinternieuw is. Het inox en de plastic zijn kraaknet. Plots stoten we op een productielijn met afgebladderde verf. ‘Hier maken we Raffaello’, zegt Arvigo. ‘Dit gedeelte gaan we volgend jaar totaal vernieuwen en uitbreiden. Je ziet hoe het oude ijzer contrasteert met het inox van de nieuwe Kinder Surprise-lijn van hiernaast.’

Schermvullende weergave In Aarlen maakt Ferrero Kinder Surprise en zijn grotere variant Kinder Surprise Maxi. We zien hoe het speelgoedje in het eitje raakt. ©ferrero

Foto’s mogen we niet nemen, want Ferrero wil geen bedrijfsgeheimen delen. Het bedrijf huurde zelf een fotograaf, en de foto’s kregen we pas na goedkeuring van het hoofdkantoor in Italië.

Arvigo begeleidt ons naar het begin van de verrassingseierenlijn om ons het antwoord te geven op een vraag die velen zich stellen: hoe raakt dat speelgoedje in het chocoladen ei? We zien hoe een machine een halve eivorm tot de rand vult met melkchocolade. Meteen erna wordt de vorm leeggekapt, zodat enkel aan de rand chocolade zit. Als die gehard is, komt er op dezelfde manier een laagje witte chocolade bovenop.

Speelgoedje

Nadien legt een machine er een speelgoedje in. Daarna worden twee eihelften met chocolade tegen elkaar geplakt, waarna de Kinder Surprise in de ijskast belandt om volledig uit te harden. ‘We kunnen 72 verschillende speelgoedjes in de eieren steken’, zegt Arvigo. ‘Voor ons is een Kinder Surprise geen verrassing. Van elk ei weten we perfect welk speelgoedje erin zit, want in één verpakking mogen niet twee dezelfde gadgets zitten.’

De Kinder Surprises worden op verschillende plaatsen in de wereld gemaakt. ‘In Europa ook in Italië, Polen en Rusland. Maar alle verrassingseieren die in de Belgische winkels liggen, komen van hier. En we zijn de enige fabriek ter wereld die de grote Kinder Surprise Maxi maakt. De productie verhuisde in 2017 van Polen naar België. We hebben er compleet nieuwe lijnen voor moeten bouwen.’

Wasmachinetrommel

Even later houdt Arvigo halt bij een ander product dat exclusief in België wordt gemaakt: de Schoko-Bons. In een gigantische draaiende wasmachinetrommel zien we geen vuile was, maar wel chocolade-eitjes. ‘In deze machine draaien de Schoko-Bons een paar uur lang rond en worden ze besprenkeld met suiker, zodat ze een licht krokant korstje krijgen. Ook hier hebben we oude lijnen vernieuwd en nieuwe lijnen toegevoegd.’

+26 % Door de uitbreiding van de fabriek groeide ook de productie in drie jaar tijd met 26 procent.

Door de uitbreiding van de fabriek groeide ook de productie fors. ‘Met 26 procent in de afgelopen drie jaar’, zegt Arvigo. Dat kwam vooral door de lancering van de grote Kinder Surprise en de groei van de Schoko-Bons, waarvan Ferrero er 13,7 procent meer maakte. De klassieke Kinder Surprise ging 8 procent achteruit. ‘Maar de productie schommelt elk jaar op en neer. Op lange termijn is ze stabiel.’

Dat Ferrero tientallen miljoenen investeert, is geen evidentie. ‘Aarlen is een van onze duurste fabrieken’, zegt Arvigo. ‘De loonkosten zijn hoog. Dat komt vooral door de belastingen, want de nettolonen van onze werknemers zitten op het niveau van die in andere landen.’

Competitief

Om de fabriek competitief te houden, investeert Ferrero in automatisering. Zeker aan de nieuwe lijnen zien we weinig volk staan. Af en toe iemand die toezicht houdt. De verpakking in grote dozen gebeurt wel nog manueel. ‘Maar ook die automatiseren we binnenkort’, zegt Arvigo. ‘Automatiseren is nodig in een land als België.’

Toch groeide de werkgelegenheid de afgelopen drie jaar. ‘We namen 40 ingenieurs aan, 30 technici en 70 arbeiders’, zegt Arvigo. ‘We merken wel dat ons personeel steeds technischer en gespecialiseerder wordt.’