Ferrero-topman bouwt aan 'Belgisch' koekjesimperium

Met een waaier aan overnames van koek- en snoepmerken verstevigt de Italiaan Giovanni Ferrero zijn positie op de snackmarkt. De Brusselse holding van de telg van het Nutella-bedrijf is intussen 2,8 miljard euro waard.

Het fortuin van de rijkste familie van Italië, de chocoladedynastie Ferrero, dikt verder aan, met dank aan Giovanni Ferrero. Uit de nieuwste jaarrekening van CTH Invest, de Brusselse investeringsfirma van de jongste zoon van 'il padrone' Michele, blijkt dat de waarde van de activa is toegenomen tot 2,8 miljard euro. Dat is 40 procent meer dan vorig jaar.

CTH Invest is een Belgische holding, maar heeft wortels in Ferrero Group, het familiebedrijf dat wereldfaam vergaarde met merken als Nutella en TicTac. De hoofdzetel van het chocoladebedrijf ligt in de Noord-Italiaanse stad Alba, maar er zijn ook belangrijke historische banden met ons land. Kort nadat vader Michele naar Brussel verkaste met zijn gezin, opende hij in 1958 het eerste buitenlandse verkoopkantoor, in de buurt van de Heizel. Een paar jaar later lanceerde hij hier de hazelnootpasta Nutella. Met de Europese hoofdstad als decor was de eerste stap richting internationalisering gezet.

Intussen is het chocoladebedrijf een wereldspeler met meer dan 35.000 werknemers en ruim 11 miljard euro omzet. Actief in meer dan 170 landen ook, maar de link met België bleef. Een van de belangrijkste van de 31 Ferrero-fabrieken, waar de Kinder Surprises en Schoko-Bons gemaakt worden, ligt in Aarlen - vorig jaar nog goed voor een investering van 175 miljoen euro. En voor Giovanni Ferrero, die tot 2017 de rollen van CEO en voorzitter bij Ferrero combineerde, bleef Brussel de uitvalsbasis. Na zijn studies aan de Europese School bleef hij hangen in Watermaal-Bosvoorde, waar hij in 2016 ook CTH Invest oprichtte.

Die holding is een manier om het aanbod te diversifiëren, een strategische zet van Ferrero. Aan strategie kwam hij amper nog toe aan het einde van zijn tijd als CEO. Nadat zijn broer en vader kort na elkaar overleden, stond Ferrero er in 2015 alleen voor. 'Je wordt door pietluttige details in beslag genomen', zei hij daarover in een zeldzaam interview met het Amerikaanse zakenblad Forbes. Dat zette er hem in september 2017 toe aan om manager Lapo Civiletti te benoemen tot de eerste niet-familiale CEO.

Jarenlang leek het familieconcern een onneembaar bastion dat alleen organisch wou groeien. Maar wat onder zijn vader Michele als 'vloeken in de kerk' werd gezien, is exact wat Ferrero nu doet met CTH Invest.

Jarenlang leek het familieconcern een onneembaar bastion dat alleen organisch wou groeien. Maar wat onder zijn vader Michele als 'vloeken in de kerk' werd gezien, is exact wat Ferrero nu doet met CTH Invest. Met zijn persoonlijke investeringsverhikel richt hij zich op alles dat niet met chocolade te maken heeft. Een van de eerste wapenfeiten van CTH Invest was de overname van het Belgische koekjesmerk Delacre. Later volgden nog enkele koek- en snoepmerken, waaronder een deel van Kellogg's en een Spaanse ijsfabrikant. En vorige zomer kocht hij het Deense koekjesmerk Kelsen voor 300 miljoen dollar van de Amerikaanse voedingsreus Campbell's.