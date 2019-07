Ferrero wil omzet verdubbelen in tien jaar tijd

De topman van de Nutella-fabrikant, Giovanni Ferrero, mikt op 20 miljard euro omzet.

Het Italiaanse zoetwarenconcern Ferrero, bekend van Nutella, Tic Tac en Kinder, wil in tien jaar tijd in omvang verdubbelen. Dat zei CEO Giovanni Ferrero in de Noord-Italiaanse stad Alba, naar aanleiding van de viering van bijna 1.000 werknemers met 25 tot 40 jaar anciënniteit in het bedrijf. Ferrero heeft zijn hoofdzetel in Alba.

In een toespraak tijdens de plechtigheid, weergegeven door de Italiaanse krant La Stampa, toonde Ferrero zich opnieuw ambitieus. 'Het onbetwistbare nummer drie worden in de zoetwarensector, een verdubbeling van de omvang van ons bedrijf in de volgende tien jaar en daarmee een omzet van 20 miljard euro bereiken', vatte hij zijn doelstellingen samen.

Overnames

Het familiebedrijf Ferrero haalde vorig jaar een geconsolideerde omzet van 10,7 miljard euro en is daarmee groter dan het Zwitserse Nestlé, maar nog een stuk kleiner dan de reuzen Mars en Mondelez. De Italianen groeien echter sterk door overnames. Ferrero legde eerder dit jaar de hand op een Spaanse ijsjesfabrikant en een reeks koekjesmerken van het Amerikaanse Kellog Company.

Giovanni Ferrero had het in zijn toespraak al over een omzet van 12 miljard euro 'als rekening wordt gehouden met onze hele perimeter'. Hij schetste ook de omvang van de groep met meer dan 30 fabrieken, acht verwerkingsbedrijven voor hazelnoten, zes landbouwbedrijven en distributie in meer dan 170 landen over de hele wereld. Ferrero heeft ook een grote productievestiging in ons land.