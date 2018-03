Filliers: 'Sterke drank is niet de boeman'

Bernard Filliers staat met zijn familiale jeneverstokerij voor een internationale doorbraak. Maar de Belgische bierlobby en de hetze tegen alcohol steken volgens hem stokken in de wielen. ‘We zijn het slachtoffer van een foute perceptie.’

Voor het eerst in 138 jaar staat er geen Filliers meer aan het roer van de bekende gelijknamige familiale jeneverstokerij uit Bachte-Maria-Leerne. Het hoekkantoor van Bernard Filliers (65), met de statige schilderijen en foto’s van vijf generaties voorouders, werd ontruimd en omgebouwd tot een vergaderzaal. Symbolischer kan de machtsoverdracht niet zijn. ‘Ik wou aan iedereen duidelijk maken dat de eigenaar niet meer dagelijks aanwezig is’, zegt Bernard.

Vorige maand gaf de Oost-Vlaming de algemene leiding over de ‘glaasjes van plezier’ door aan de Oudenaardenaar Bart Cnudde (43). Het gevoel dat hij eraan overhoudt, is dubbel. ‘Ik wist dat het eraan kwam. In ons familieconvenant staat dat je op 65 jaar plaats moet maken voor jongere kerels. En aangezien mijn 32-jarige zoon Emile nog ervaring mist, is dit de beste oplossing.’

De ondernemer blijft wel de vinger aan de pols houden. ‘Ik kan niet anders, want de merknaam Filliers blijft op mijn voorhoofd, mijn paspoort en de flessen staan (lacht).’ Maar er speelt meer mee. De enige onafhankelijke producent van jenever die België nog rijk is, staat op het punt internationaal door te breken. ‘Ons product is aan een revival toe. Maar als we niet opletten, dreigen we de eigen ruiten in te gooien. We zijn het slachtoffer van onze eigen perceptie.’

Hoe bedoelt u?

Bernard Filliers: ‘Door de acties tegen alcohol komen alcoholische dranken stilaan in dezelfde situatie als tabak: twintig jaar geleden mocht iedereen erop los roken op alle mogelijke en onmogelijke plekken, nu zit dat product volop in de gevarenzone.’

Jullie vrezen met jenever in het verdomhoekje terecht te komen?

Filliers: ‘Daar zitten we al in. Het gebruik of misbruik van alcohol komt voort uit drie soorten producten: bieren, wijnen en gedistilleerde dranken. Bier is goed voor het grootste deel van de alcohol die in België wordt verbruikt. Dan volgt wijn, maar daarvan wordt al de helft minder gedronken dan van bier. Het volume van de gedistilleerde dranken is nog eens de helft van dat van wijn. Maar in de perceptie zijn gedistilleerde dranken de grootste boosdoeners. In de publieke opinie overheerst de gedachte dat vooral sterke drank moet worden beteugeld.’

'Dat komt omdat België in de wereld erkend wordt als bierland. Het is een deel van onze identiteit. Er zijn hier tal van brouwerijen, waaronder de grootste ter wereld, AB InBev. De lobbykracht ervan is enorm. En daardoor hebben wij de perceptie tegen. Maar niet de gedistilleerde dranken zijn de boeman. Ze moeten het bier aanpakken. Dat is de grootste oorzaak van alcoholmisbruik. Maar die stelling wordt telkens vakkundig ondermijnd.’

De lobbykracht van de bierindustrie is enorm. Daarom is de perceptie niet tegen haar gekant, maar tegen ons. Bernard Filliers

Zijn het niet vooral de hoge accijnzen waar u vanaf wilt?

Filliers: ‘Het verbruik van gedistilleerde dranken daalt zogezegd in België, maar sinds 2015 is de verkoop ervan vertienvoudigd in grensgebieden zoals Zuid-Nederland, Noord-Frankrijk en Luxemburg. Dat komt door die hoge accijnzen. De verkoop is dus gezakt in België, maar de consumptie niet. Mensen gaan de producten gewoon elders halen.’

Hoe staat u dan tegenover initiatieven zoals Tournée Minérale?

Filliers: ‘Ik vind die heel betuttelend. Alsof je zelf niet weet wat je wel of niet moet doen met alcohol. Een maand zonder een druppel alcohol kan sympathiek ogen, maar ik zie het als een soort van ritueel, zoals vasten in de Kerk. Is het goed of slecht? Je moet dat voor jezelf uitmaken.’

Hebt u er zelf aan meegedaan?

Filliers: ‘Nee. Ik drink elke avond als ik van het werk thuiskom een of twee borrels. In het Engels noemen ze dat: a small indulgence, een klein plezierke voor jezelf. Ik heb er geen probleem mee om op tijd te stoppen.’

Uw overleden vader zei ooit: ‘Mijn raad voor mijn kleinzoon? Veel en hard werken en weinig drinken’. Dat laatste blijkt een probleem in de sector.

Filliers: ‘Zeker weten. De drankduivel is een wreed beestje, hé. Ik ken tal van Belgische jeneverstokers die eraan kapot zijn gegaan. Een van mijn vroegere collega’s zat al om tien uur ’s morgens aan de borrels en om twaalf uur ’s middags was het afgelopen met werken. Dat is typisch voor de sector: je verpandt je met hart en ziel aan je product, en dan moet je een ongelooflijke zelfcontrole hebben om er niet zelf aan ten onder te gaan.’

Bewijst dat niet het nut van campagnes tegen alcohol?

Filliers: ‘Nee. Je moet geen campagne voeren tegen alcohol, maar wel vóór verstandig drinken.’

Had uw vader de jenever niet opgegeven toen u begin jaren 80, samen met uw neef Jan, van start ging in het bedrijf?

Filliers: ‘Dat klopt. Ik werkte toen bij de textielfabrikant Santens en dat vond mijn vader maar goed ook. ‘Stop geen tijd in de stokerij, ventje,’ zei hij, ‘want daar zit toch geen toekomst in.’ Ergens heeft hij gelijk gekregen. In de jaren 80 waren er tal van zelfstandige jenevermerken en stokerijen in België - denk aan Smeets, Bruggeman of Hertekamp - en ze zijn allemaal verdwenen of opgeslorpt.’

‘Maar helemaal gelijk kreeg mijn vader niet. Wij zijn er nog als laatste. Ik heb altijd gevonden dat we iets met onze lokale producten moesten doen. Ik vroeg mijn vader: ‘Geef me een kans, zeg me hoeveel flessen ik moet binnenhalen, ik ga de baan op en we zien wel over twaalf maanden.’ En kijk, ik ben nog altijd bezig. (lacht) Al bijna veertig jaar. Er werkten toen ik begon twee mensen bij het bedrijf en we verkochten 40.000 liter op jaarbasis. Nu produceren we zo’n 3 miljoen liter en hebben we 27 voltijdse medewerkers in dienst.’

Opdracht volbracht?

Filliers: ‘Ik denk van wel. Filliers was destijds wereldberoemd in Deinze en nu zijn we wereldberoemd in de Benelux. De kenners in Nederland - het jeneverland bij uitstek - weten wie we zijn. Ook in Quebec, waar veel jenever wordt gedronken, is dat het geval. Enkel in Argentinië, de derde grote markt in de wereld, zijn we niet aanwezig. Je moet ter plekke produceren, en daarvoor zijn we veel te klein. Pas op, jenever lijkt een klein marktgebied, maar zo minuscuul is dat niet. In België zijn we bij de gedistilleerde dranken, na de whisky’s en internationale likeuren zoals Rémy Cointreau, Amaretto DiSaronno en Grand Marnier, het derde grootste dranksegment.’

De jenevermarkt krimpt wel al jaren.

Filliers: ‘Ja, maar in dat dalende segment winnen wij al jaren marktaandeel. We zijn fruitjenevers beginnen te ontwikkelen, overigens zeer tegen de zin van mijn vader, die ons verketterde omdat we onze roots verloochenden. We zijn ook marktleider geworden door de overname van sectorgenoten als Van Hoorebeke en Wortegemsen. En in 2010 brachten we als eerste een Belgische gin op de markt: de Filliers Dry Gin 28. Dat product wordt intussen wereldwijd geëxporteerd.’

Jenever is een beter product dan gin: het is de moeder van gin, zeker qua smaakrijkdom en complexiteit. Bernard Filliers

Maar kan het dalende jeneververbruik nog worden gekeerd?

Filliers: (denkt na) ‘Ik ga het anders formuleren. De volumes in de Benelux zullen misschien blijven dalen, maar ik geloof dat er wereldwijd een plaats is voor jenever en dat ons product als premiummerk aan belang zal winnen. En dat in navolging van het succes van gin. Gin is een enorm hip product geworden, zeker in Vlaanderen. We slagen erin die drank naar meer dan dertien landen te exporteren. Het merendeel van die landen blijft wel onbereikbaar voor jenever, hoewel dat het betere product is: het is de moeder van gin, zeker qua smaakrijkdom en complexiteit.’

Frustreert dat u?

Filliers: ‘Zeker, maar het komt erop neer de juiste partners in crime te vinden. Twintig jaar lang was Filliers een van de weinige bedrijven met een verhaal over kwaliteitsjenever. De meeste concurrenten gingen voor hoge volumes, lage prijzen en minder kwaliteit. We voelden ons als predikers in de woestijn, maar de jongste vijftien jaar is er een kentering merkbaar: sectorgenoten zoals Lucas Bols, Rutte en Nolet laten nu ook hun kwaliteitsjenever op vaten rijpen. Ze gaan dus de weg van de whisky op en maken handig gebruik van het pad dat gin heeft geëffend. In de VS is Bols nu met een afzonderlijk team actief om jenever op de kaart te zetten.’

Bols heeft de middelen om dat te doen. U niet.

Filliers: ‘Nee, we kennen onze plaats. Maar we kunnen wel op die golf meesurfen. En we praten met elkaar. Voor bepaalde events worden we door Bols gevraagd om mee te doen.’

En wat als de Nederlandse concurrenten u straks uit de markt duwen?

Filliers: ‘Het goede nieuws is dat wij tien tot vijftien jaar voorsprong hebben met onze voorraad gerijpte jenevers. Spelers zoals Bols hebben dat niet. Hun oudste distillaten zijn zes jaar oud en ze hebben maximaal 2.000 tot 3.000 vaten. Wij hebben er 4.000 en onze oudste distillaten zijn dertig jaar. Ik heb de calculatie eens gemaakt: in die schatkamer ligt voor honderdduizenden euro’s aan geduldig kapitaal te rijpen. 2018 wordt een belangrijk scharnierjaar, want in de komende weken willen we met die barrel aged jenever de markt op.’

Bols is nog niet komen aankloppen om uw bedrijf over te nemen?

Filliers: ‘Nee. En mocht het al gebeurd zijn, dan zou ik het niet zeggen. (lacht) Maar ze zijn wel al bij ons komen kijken hoe ze met gerijpte jenevers de markt kunnen veroveren. En we hebben hen al een beetje geholpen door hen oudere distillaten van moutwijn te leveren.’

Wat als een private-equityspeler uw groei wil financieren?

Filliers: ‘Daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik denk dat het daarvoor nog te vroeg is. Maar als de gerijpte jenever hoge toppen zou scheren, dan denk ik dat we binnen vijf jaar dat soort fondsen over de vloer krijgen.’

U wil geen schoonmoeder spelen voor uw opvolger. Is dat omdat uw vader te lang is blijven meedraaien?

Filliers: (knikt) ‘Ik heb twee keer een vadermoord moeten plegen. Mijn vader bleef overal zijn neus in steken. Op den duur hebben we hem zijn bureau moeten afpakken. Vandaar dat ik ook mijn kantoor aan het bedrijf heb teruggegeven.’

Hoe slaagt een familiebedrijf erin om vijf generaties overeind te blijven?

Filliers: ‘Nog voor mijn neef Jan overleed (eind oktober 2008 kwam hij om het leven bij een busongeval in Egypte, red.), hebben we een familieconvenant opgesteld om de overgang naar de volgende generatie vast te leggen. Daarin staat dat de CEO op de leeftijd van 65 jaar plaats moet ruimen voor een opvolger. Er staat ook in dat maar één lid van elke aandeelhouderstak - de familie van Jan en die van mij bezitten elk de helft van het kapitaal - in het bedrijf mag werken. Jan en ik waren voor zo’n gedragscode te vinden omdat we in Deinze en omgeving veel bedrijven kapot hebben zien gaan aan familieruzies. Profetischer kon dat document niet zijn.’

Waarom?

Filliers: ‘Zoals dat vaak gebeurt bij familiebedrijven, vonden ook bij ons meerdere verwanten dat ze hun rol en verantwoordelijkheid in het bedrijf moesten opnemen. Ze waren ervan overtuigd dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel stond. Gelukkig heeft de raad van bestuur, die voor het merendeel uit externe bestuurders bestaat, daar krachtdadig tegen opgetreden. Het heeft tijd en energie gekost om die fragiele balans in de familie - verstoord door het overlijden van Jan - te herstellen. Hadden we die externe bestuurders niet gehad en was er geen convenant geweest, dan was Filliers al lang van de kaart geveegd.’

Jeneverstokerij Filliers > De graanstokerij Filliers ontstond in 1880 in Bachte-Maria-Leerne. > De omzet bedroeg vorig jaar 14,8 miljoen euro, de nettowinst 565.000 euro. Er zijn 27 voltijdse medewerkers in dienst. > Filliers produceert jaarlijks bijna 3 miljoen liter. Naast jenever en gin bestaat een derde van dat volume uit moutwijn voor derden, zoals het Nederlandse Lucas Bols. Filliers brengt ook whisky op de markt op basis van rogge en mout (single malt).