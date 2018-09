Filliers bouwt nieuwe whiskeystokerij

‘Gin is al een derde van onze omzet’

Filliers bracht in 2012 de eerste Belgische gin - Filliers Dry 28 met 28 kruiden in - op de markt. ‘Jenever is eigenlijk de moeder van gin, dus dat was een logische stap’, zegt CEO Bart Cnudde. Vorig jaar kwam daar een roze gekleurde versie Pink Gin bij. De ginverkoop draait als een tierelier en is goed voor zowat 4 miljoen euro omzet, een derde van de totale groepsomzet. ‘En het houdt niet op. We groeien verder, ook al lijkt de ginhype wat voorbij’, zegt Cnudde.

‘De markt is echt overspoeld geweest. Elk dorp had als het ware zijn eigen gin. Maar de rek is eruit. Je ziet het ook in horecazaken. Twee jaar geleden had je soms keuze tussen 30 gins, nu misschien nog 10 en dat zal verder dalen. Ook de ginrekken in de retail worden niet meer groter. Het komt er nu op aan onze positie in de top te behouden.’