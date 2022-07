Financieel directeur AB InBev: 'Schuldafbouw is on track'

Beleggers reageren negatief op de beter dan verwachte resultaten bij AB InBev. De schuldgraad daalt traag en AB InBev laat zijn jaarprognose onveranderd. 'We veranderen onze prognose niet elk kwartaal. Vorig jaar deden we dat tegen het einde van het jaar', zegt financieel directeur Fernando Tennenbaum.

De bierbrouwer AB InBev deed het in het tweede kwartaal beter dan analisten verwacht hadden. Toch moet het aandeel donderdag 4 procent inleveren op de Brusselse beurs. Vermoedelijk doordat het bedrijf zijn prognose niet verhoogde en de schuldafbouw traag gaat. 'We blijven voortwerken aan de schuldafbouw', zegt financieel directeur Fernando Tennenbaum.

AB InBev streeft al jaren naar een schuldratio van twee keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Wanneer gaat u dat doel bereiken?

Fernando Tennenbaum: 'Daarover geven we geen prognose, maar we maken vooruitgang. Onze schuldgraad bedraagt nu 3,86 keer de ebitda. Dat was eind vorig jaar nog 3,96 keer. Weet dat we historisch gezien meer cash genereren in de tweede helft van ons boekjaar (waarmee schulden kunnen worden afbetaald, red.). Dan hebben we in het eerste halfjaar een goede vooruitgang gemaakt met onze schuldafbouw. We zijn on track.'

Wereldwijd zijn de bierprijzen minder hard gestegen dan de inflatie. Fernando Tennenbaum Financieel directeur AB InBev

Analisten hopen dat u uw prognose zal verhogen. Wat houdt u tegen?

Tennenbaum: 'We hebben enkele maanden geleden gezegd dat we op middellange termijn een ebitda-groei van 4 tot 8 procent verwachten. We gaan onze prognose niet elk kwartaal veranderen. We hebben duidelijke grenzen aangegeven. Vorig jaar hebben we onze prognose pas tegen het einde van het jaar gepreciseerd.'

Baren covid en economisch ontij - wie weet zelfs een recessie - u zorgen?

Tennenbaum: 'Elk kwartaal is anders. Er gebeurt van alles. In het tweede kwartaal hadden we last van de covidlockdowns in China en kampte een fabriek in Zuid-Afrika met de gevolgen van een overstroming. Komt er een recessie? Daarover speculeer ik niet. Ik kan alleen zeggen dat de vraag naar bier nog groot is. Kijk naar onze volumes, die in het tweede kwartaal met 3,4 procent zijn gestegen. Dat is een goede indicatie. Maar hoe het voortgaat? Dat is moeilijk te voorspellen.'

Uw collega's bij Unilever zeiden dat ze 70 procent van hun gestegen kosten kunnen doorrekenen aan hun klanten, de supermarkten. Hoe zit dat bij AB InBev?