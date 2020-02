Financieel topman AB InBev vertrekt in moeilijke tijden...

Na vijftien jaar stopt financieel directeur Felipe Dutra bij de bierbrouwer AB InBev. Het bedrijf kreunt onder de schulden na de overname van SABMiller in 2016. En de beurskoers staat op het niveau van voor die overname.

Op 29 april neemt Felipe Dutra op de jaarlijkse algemene vergadering afscheid van de aandeelhouders van AB InBev . De 54-jarige Braziliaan stopt als financieel directeur. Die functie bekleedde hij liefst 15 jaar. Voordien was hij vijf jaar lang de financiële topman van het Zuid-Amerikaanse dochterbedrijf AmBev.

De AB InBev-veteraan vertrekt in een moeilijke periode. Het aandeel is 40 procent minder waard dan in 2015. Toen kocht AB InBev zijn grootste rivaal SABMiller. Sindsdien controleert het Belgisch-Braziliaanse bedrijf een derde van de wereldwijde biermarkt. Het laat Heineken en Carlsberg ver achter zich.

Bitterzoet

De overname bezorgde de aandeelhouders ook kopzorgen, want de schuldgraad nam fors toe. AB InBev betaalde 79 miljard pond voor SABMiller, waardoor de schuldenberg eind 2018 opliep tot 102,5 miljard dollar. Dat was 4,6 keer dan de brutobedrijfswinst (ebitda).

Dutra vertrekt op eigen initiatief, staat in een persbericht van AB InBev. 'Felipe meent dat de tijd rijp is om een nieuwe weg in te slaan, en we respecteren zijn beslissing', zegt CEO Carlos Brito. Hij noemt het vertrek van zijn jarenlange partner in crime bitterzoet.

Niet iedereen gelooft dat Dutra er helemaal zelf voor kiest te vertrekken. 'AB InBev kondigt zijn vertrek amper drie maanden op voorhand aan', zegt ING-beursanalist Reginald Watson. 'Bovendien presenteert het bedrijf zijn resultaten van 2019 over drie weken. Er is nu een silent period (periode waarin een beursgenoteerd bedrijf zich qua communicatie op de vlakte moet houden, red.). Voorts is het opvallend dat AB InBev niet zegt waar Dutra aan de slag gaat. Er is ook geen melding van pakweg gezondheidsproblemen.'

Flauw

Weinig andere analisten denken dat Dutra verplicht moet opstappen. 'AB InBev heeft het moeilijk, maar Dutra is daar niet de ultieme verantwoordelijke voor', zegt Robert Jan Vos van ABN AMRO. 'Bovendien is hij de man die het afgelopen jaar belangrijke stappen zette om de schuldgraad te verlagen. Zijn vertrek linken aan de prestaties van AB InBev is flauw.'

De drie maatregelen moeten de schulden met bijna 20 miljard dollar verlagen. Eind 2020 moet de schuldratio dalen onder vier. Bovendien kocht Dutra vorig jaar tijd door een grote schuldherschikking door te voeren. Doordat AB InBev schulden later moet afbetalen, gaat er per jaar minder geld naar de afbetalingen van leningen en obligaties.

Duidelijk

De waarnemers denken niet dat AB InBev het roer omgooit na het vertrek van Dutra. De prioriteiten van de afgelopen jaren blijven dezelfde: de schuldgraad verlagen en de verkoop doen groeien. De twee hangen aan elkaar: een stijgende omzet moet ook de winst doen groeien. Daardoor daalt de schuldgraad.

CEO Brito is duidelijk over de opdracht van Dutra's opvolger Fernando Tennenbaum: 'Fernando moet erop toezien dat AB InBev blijft investeren in de organische groei van zijn activiteiten, maar tegelijk zijn schulden blijft afbouwen.'

20 miljard Maatregelen Felipe Dutra nam maatregelen, waardoor de schuldenberg van 100 miljard dollar met bijna 20 miljard daalde.

De jaren van reuzenovernames lijken voorbij. Bij de cruciale overnames van het Amerikaanse Anheuser-Busch in 2008 en later SABMiller zat Dutra mee in de cockpit. 'Hij regelde dat AB InBev die overnames kon betalen', zegt KBC Securities-analist Wim Hoste. 'Hij financierde de overnames met schulden en keek nadien toe op de afbouw van die schulden.'

'Dat de tijd van overnames erop zit, kan verklaren waarom Dutra vertrekt', zegt Vos. 'Heeft hij geen zin om simpelweg op de winkel te passen?'

Meer bier verkopen

Ook Brito is een man van overnames, maar hij blijft op post. Al vragen sommige waarnemers zich af of ook zijn tijd stilaan voorbij is. Brito moet nu eindelijk bewijzen dat zijn bedrijf op eigen kracht meer bier kan verkopen.

Al jaren lukt het amper of niet. De omzet stijgt wel omdat AB InBev erin slaagt duurdere 'premiumbieren' te verkopen zoals Stella Artois, Budweiser en Corona. 'Maar dat leidt niet tot volumegroei', zegt analist Watson. 'Als AB InBev een klant overtuigt om over te schakelen naar Budweiser, verliest het een klant voor goedkoper bier.'