‘Financiële Einstein' aan ziekbed Pain Quotidien

Als CEO van de investeringsmaatschappij Cobepa speelde Jean-Marie Laurent Josi deze week een centrale rol speelde in de reorganisatie van de activiteiten van de bakkerijketen. De familie Josi is al decennia incontournabel in de Franstalige haute finance.

Of het nu in Mumbai, New York, Brussel, Parijs, Londen of Los Angeles is, overal ter wereld is het Belgische culinaire exportproduct te vinden. Het gerechtelijk akkoord dat zich voor de keten aankondigt, zal dat niet veranderen. Maar heel de financiële constructie achter het bedrijf gaat op de schop. De verlieslatende Amerikaanse tak werd zopas verkocht, de Britse tak volgt. En in België werkt het management via de doorstartwet (de WCO-procedure) aan een ‘Pain Quotidien bis’, in essentie de Belgische en de Franse restaurants.

Achter die reorganisatie zit hoofdaandeelhouder Cobepa en zijn discrete topman Jean-Marie Laurent Josi. Als voorzitter van Le Pain Quotidien werkte hij de voorbije weken met zijn team in alle stilte aan het dossier.

De naam Laurent Josi doet misschien geen belletje rinkelen. Maar de familie is al decennia incontournabel in de Franstalige haute finance. Na de Tweede Wereldoorlog stapelde Jean- Marie Josi, de grootvader van de huidige Cobepa-topman, belangen op in een hele reeks bedrijven. Volgens de site De Rijkste Belgen zat daar de import van Mercedes-wagens bij, maar ook taxibedrijven, vleeshandels, vastgoed, restaurants en hotels. De familie was ook even aandeelhouder van de zakenkrant L’Echo en investeerde jaren geleden in Le Pain Quotidien. Toen Cobepa in 2016 in Le Pain Quotidien stapte, kocht het onder meer aandelen van de familie Josi.



Groupe Josi

Centraal in het imperium stond de verzekeraar Groupe Josi. Ook daar kruisten de paden van de familie en Cobepa elkaar. Toen Josi in de jaren 80 in de problemen geraakte, snelde Cobepa de verzekeraar te hulp in ruil voor een vijfde van de aandelen. Een topspeler werd Groupe Josi nooit. Maar de familie lag wel mee aan de basis van enkele deals die het Belgische financiële landschap hertekenden. Ze verkocht Josi aan de verzekeraar Winterthur (die later opging in AXA), gaf mee vorm aan de internetbank Keytrade (die later aan het Landbouwkrediet werd verkocht) en cashte fors op de verkoop van de betalingsspecialist Ogone aan het Franse Ingenico.



Een jobhopper is Jean-Marie Laurent Josi niet. Hij werkt al 33 jaar voor Cobepa. Toenmalig topman Pierre Scohier haalde hem in 1987 binnen. Scohier had als professor financiële strategie aan de Brusselse businessschool Solvay onmiddellijk de talenten van zijn beste student gespot. ‘Hij zag in hem iemand met een uitzonderlijk talent, een ‘financiële Einstein’’, zegt een bron. Xavier De Walque, financieel directeur bij Cobepa, studeerde ook dat jaar aan Solvay af.

De briljante student ontpopte zich als een gewiekste dealmaker, eerst in de schaduw van Scohier en topvrouw Nicole Hardenne, nadien aan de zijde van de Fransman Christian Varin. De voorbije jaren reeg hij de miljoenendeals aan elkaar en vergrootte hij het speelveld van Cobepa van de Benelux naar Europa en de VS.

In de portefeuille van de investeringsmaatschappij zitten bedrijven als de zakenbank Degroof Petercam, de kalkgroep Carmeuse, de vinylgigant Gerflor en de Duitse logistieke reus JF Hillebrand. Daar is ook Sofina, de holding van de familie Boël, aan boord.



Spil

Zijn grootste slag sloeg Laurent Josi in 2004. Hij weekte toen Cobepa los van BNP Paribas, de bank waaruit de holding in 1957 was ontstaan. Hij deed dat met de hulp van een reeks Belgische en Europese families, in het bijzonder de familie de Spoelberch. Die spil in het Belgische AB InBev-web controleert de meerderheid van de aandelen en zweert ook - noblesse oblige - bij deals en discretie. Het tweede als cruciale factor voor het welslagen van het eerste.



Nu Le Pain Quotidien in rustiger vaarwater lijkt, treedt Laurent Josi weer uit het voetlicht. En heeft hij de handen vrij om de portefeuillebedrijven van Cobepa door de coronacrisis te loodsen. Of een volgende deal te bekokstoven. In alle discretie, dus niet bij een stevig geprijsde croissant aux amandes in Le Pain Quotidien.

