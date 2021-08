Finnen maken van Roeselare tortillahart van Europa

De Finse voedingsgroep Paulig investeert 45 miljoen euro in de uitbreiding van haar Poco Loco-fabriek in Roeselare. Er komt een nieuwe productiehal voor tortillawraps. De 727 Belgische werknemers maken ‘Mexicaanse’ voeding voor meer dan 70 landen. Ze krijgen er door de uitbreiding 120 nieuwe collega’s bij.

België is bekend voor zijn chocolade, frieten, bier en... Mexicaanse wraps en chips. Dat heeft het te danken aan Poco Loco uit Roeselare. Het bedrijf groeide sinds zijn oprichting midden jaren 90 uit tot de grootste Europese producent van texmex. Dat is de verzamelnaam voor Zuid-Amerikaanse producten als wraps, taco’s, burrito’s, tortillachips en de bijbehorende dipsauzen.

Het bedrijf verdubbelde in de voorbije tien jaar en klokte vorig jaar af op 297 miljoen euro omzet. Dat was een stijging van 7,2 procent ten opzichte van het jaar voordien. ‘Texmex wint aan populariteit’, zegt Rolf Ladau, de topman van Poco Loco’s Finse moederbedrijf Paulig. ‘Gemiddeld groeit de markt jaarlijks met 6 procent. Corona en het feit dat mensen vaker thuis aten, gaven vorig jaar een extra boost. Door de groeiende verkoop bereikt de fabriek in Roeselare binnen afzienbare tijd haar volle capaciteit.’

Dus grijpen de Finnen in. Ze investeren 45 miljoen euro in een gloednieuwe productiehal van 10.000 vierkante meter. Dinsdag gebeurde de eerstesteenlegging in de schaduw van de bestaande fabriek. Er komen drie productielijnen, boven op de 29 die er al zijn. ‘De hal zal bij zijn oplevering in april volgend jaar allesbehalve vol zijn’, zegt de Belgische directeur Arnaud Demoulin. ‘Maar we kijken verder en mikken op nog meer groei in de toekomst.’

Al jaren groeit de verkoop van Poco Loco fors. De fabriek in Roeselare bereikt binnen afzienbare tijd haar volle capaciteit. Daarom bouwen we een nieuwe productiehal. Rolf Ladau CEO Paulig (moederbedrijf Poco Loco)

In de hal zullen de arbeiders het belangrijkste product van de fabriek maken: tortillawraps. ‘Het gaat om een capaciteitsuitbreiding, maar tegelijk willen we in staat zijn nieuwe producten te ontwikkelen en te produceren. Denk aan wraps met kruiden en groenten erin. Die vallen almaar meer in de smaak bij de consument’, zegt Ladau.

De wraps en andere producten van de West-Vlaamse fabriek belanden in de winkelrekken onder de merknamen Poco Loco en Santa Maria. Maar een groot deel van de omzet komt ook van producten die Poco Loco maakt voor de huismerken van supermarkten.

95 procent van de producten gaat naar het buitenland. Ze belanden in supermarkten en horecazaken in meer dan 70 landen, vooral in Noord-, West- en Centraal-Europa.

De managers van het bedrijf geloven dat texmex nog aan populariteit zal winnen. Ook al is er meer concurrentie van andere populaire keukens, zoals die van India, Thailand en het Midden-Oosten. ‘In Centraal-Europa koopt nog maar zo’n 40 procent van de gezinnen jaarlijks een van onze texmexproducten. In Noord-Europa gaat het al om 80 procent. Dat toont dat er nog veel potentieel is’, zegt Ladau.

Poco Loco is intussen elf jaar in handen van Paulig, een 145 jaar oud familiebedrijf dat met de hulp van 2.100 werknemers 920 miljoen euro omzet boekt met onder meer koffie, kruiden en de texmex van Poco Loco. De Belgische fabriek is de grootste productiesite van de Finse groep. Toen Paulig Poco Loco kocht, werkten er zo’n 350 mensen. Vandaag zijn er 727.

Bovendien creëert het bedrijf het komende jaar 120 jobs. ‘70 mensen kunnen aan de slag in onze nieuwe productiehal’, zegt Demoulin. ‘Daarnaast zoeken we 50 mensen voor de bestaande hallen. We plannen extra werkshifts, onder meer in het weekend.’

De Finnen willen van België nog meer hun Europese tortillacentrum maken. Vier jaar geleden verhuisden ze een deel van de productie van Zweden naar België. Ze produceren nog altijd texmex in Zweden en het Verenigd Koninkrijk, maar de miljoeneninvestering in Roeselare toont andermaal aan dat België belangrijker wordt.

‘Het is evident dat we onze nieuwe investering in België doen’, zegt Ladau. ‘We hebben er bestaande infrastructuur en veel kennis. Ook logistiek ligt België in het hart van de groeimarkt. Dat is ook belangrijk met het oog op duurzaamheid. De nieuwe hal zal koolstofneutraal zijn. De rest van de fabriek wordt dat tegen 2023 ook - net zoals negen andere fabrieken in Europa.’ Zonnepanelen, windmolens en hernieuwbare energie van het net zullen de machines in Roeselare doen draaien.

60 miljoen Eerdere investeringen Al jaren investeert Paulig in zijn Belgische fabriek. In 2016 ging 50 miljoen naar een nieuw magazijn. Vorig jaar bouwde het een chipslijn van 10 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Paulig miljoenen pompt in zijn Belgische fabriek. In 2016 investeerde het 50 miljoen euro in een groot automatisch magazijn. Sinds ruim een jaar slaan de Finnen daar ook kruiden en andere producten van het merk Santa Maria op om te verspreiden over de rest van Europa. Vorig jaar installeerden ze ook voor 10 miljoen euro een nieuwe lijn voor tortillachips.

Paulig kocht Poco Loco in 2011 van het investeringsfonds Gimv en de twee oprichters Gerard De Brabandere en Patrick Maselis. Zij zagen in de jaren 90 het potentieel van texmex.