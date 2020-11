Fiscus krijgt gelijk in belastingclaim over verkoop Jules Destrooper

Er zijn te weinig belastingen betaald bij de verkoop van de bekende koekjesproducent Jules Destrooper. De Bijzondere Belastinginspectie krijgt van de Brugse rechtbank gelijk in haar zaak tegen aandeelhouder Patriek Destrooper.

De West-Vlaamse koekjesproducent Jules Destrooper bestaat al sinds 1886. Maar in 1984 richtten de broers Patriek (inmiddels 63) en Peter Destrooper (55) samen een nieuwe vennootschap op: de nv Biscuiterie Jules Destrooper. De aandelen werden in 1993 ondergebracht in een nieuwe vennootschap, de nv Hubisco, waarvan de broers elk de helft in handen kregen. Hubisco vormde samen met nog twee andere vennootschappen, die de broers ook elk voor de helft in handen hadden, de groep Destrooper.

Maar de broers raakten in onmin en in 2003 trok Patriek zich terug uit de dagelijkse leiding van de groep. Hij bleef wel bestuurder. De broers sloten ook een uitgebreide aandeelhoudersovereenkomst. Die voorzag in een voorkooprecht en een volgrecht als een van de broers zijn aandelen zou willen verkopen.

Op 23 januari 2015 was het zover. Toen kreeg Patriek een aangetekende brief van zijn broer. Peter liet hem weten dat concurrent Lotus Bakeries een bindend bod van 55,7 miljoen euro op de groep had uitgebracht. Vier dagen later liet Peter weten, opnieuw via een aangetekende brief, dat hij op het bod zou ingaan. Daardoor zou Patriek moeten volgen en ook zijn aandelen moeten verkopen aan Lotus.

In de krant gelezen

Maar op 25 februari liet Patriek weten dat hij zijn voorkooprecht wilde uitoefenen. Hij onderhandelde met verschillende geïnteresseerde kopers, maar ging al snel in zee met de bvba Amigo & Co van de zakenfamilie Vandermarliere. Die had 55,5 miljoen euro veil voor de hele groep plus 5,625 miljoen euro aan terugbetaling van schulden. De deal moest wel rond zijn op 27 april. Die dag verkocht Peter zijn aandelen in de groep dus niet aan Lotus, maar aan zijn broer, voor 25,475 miljoen euro.

Omdat de familie Vandermarliere meer bood dan Lotus boekte Patriek een meerwaarde op de aandelen van zijn broer. Die meerwaarde gaf Patriek niet aan in zijn persoonlijke belastingaangifte.

De Bijzondere Belastinginspectie van Antwerpen las in de krant over de gang van zaken. In oktober 2018 liet de fiscus Patriek weten dat hij alsnog belastingen moest betalen op die meerwaarde op de helft van de aandelen, plus een belastingverhoging van 10 procent. Patriek ging niet akkoord, maar in juli vorig jaar verwierp de adviseur-generaal van de belastinginspectie zijn bezwaarschrift. Zo belandde de belastingzaak in Brugge voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen.

De rechtbank heeft zich nu uitgesproken over de zaak in een vonnis dat niet meer dan acht bladzijden telt. Waarover moest de rechter oordelen? De belastingwet bepaalt dat meerwaarden op aandelen die tot iemands privévermogen behoren, niet belastbaar zijn. Maar alleen als sprake is van een ‘normaal beheer’ van dat vermogen. Het mag niet verder gaan dan wat een ‘goede huisvader’ zou doen om zijn vermogen te doen groeien of te behouden. Dat betekent, ook volgens de Brugse rechtbank, niet dat het alleen kan gaan over handelingen die iemand zonder speciale kennis of zonder grote risico’s ‘thuis en braaf’ zou stellen. Het kan zeker ook gaan over iemand die actief is in het beroepsleven en zo zijn vermogen heeft opgebouwd.

Geen verzachtende omstandigheden

Maar volgens de Brugse rechter was in dit geval geen sprake van een ‘normaal beheer’. Om de aandelen van zijn broer te kopen gebruikte Patriek het geld dat hij kreeg van de familie Vandermarliere. Dat is allemaal op dezelfde dag geregeld bij de notaris. Dat zijn volgens de rechter geen handelingen die een goede huisvader zou stellen om zijn vermogen te doen groeien. ‘Zo zou een normaal, voorzichtig persoon niet gehandeld hebben in dezelfde omstandigheden’, luidt het.

Patriek begon immers meteen onderhandelingen om meer aandelen te verkopen dan hij zelf in handen had. Hij liet zijn broer ook al weten dat hij zijn voorkooprecht wilde gebruiken, terwijl hij op dat moment het geld nog niet had. Het was dus ook nooit de bedoeling om de aandelen van zijn broer echt op te nemen in zijn privévermogen. Ze waren al op voorhand verkocht. Dat Peter alleen onderhandelde met Lotus en zijn broer voor een voldongen feit stelde, vindt de rechter niet relevant.

De rechter geeft de fiscus dus gelijk dat hij nog belasting claimt op de meerwaarde van 2,274 miljoen euro die Patriek binnenhaalde op de helft van de aandelen. Dus niet op zijn helft van de aandelen die hij wel al jaren in handen had. Ook de belastingverhoging van 10 procent krijgt van de rechter groen licht. ‘Van verzachtende omstandigheden is in hoofde van Patriek Destrooper helemaal geen sprake’, luidt het. Hij moet 885.656 euro betalen.